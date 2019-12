Anunț important de la Sorin Romcescu, primarul comunei Slătioara, pentru apicultori

Venim cu o stire importanta pentru apicultorii din comună, conform Ordinului nr. 251/24.07.2017 au obligatia sa depuna in perioada 1 septembrie -31 decembrie la Oficiul Judetean pentru Zootehnie declaratia cu numarul de stupi identificati pentru iernare.

Apicultorii care nu depun declaratia anuala nu vor putea benefia de alocarile financiare ce vor fi acordate in anul 2020 prin APIA,AFIR sau PNA.

Ca in fiecare an venim in sprijinul apicultorilor cu modelul de declaratie si transmitere electronica in cazul in care doresc.

Persoana de contact in cadrul Primariei doamna Simona Albuica, telefon 0755150161.

Primar Sorin Romcescu

Comuna Slătioara