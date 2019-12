Remus Borza, culise din discuția cu Orban. I-a cerut un lucru BOMBĂ: Să aibă curajul…!

Deputatul Remus Borza a dezvăluit ce i-a transmis premierului Ludovic Orban.

„În discuțiile pe care le-am avut cu premierul Orban i-am cerut să-și asume reforma marilor sisteme publice: administrație, sănătate, învățământ”, a spus, joi, deputatul Remus Borza la DCNews, în cadrul emisiunii „Borza Analytica”, aprofundând ulterior subiectul. „Evident, reforma statului trebuie să înceapă cu administrația. Veniturile administrației publice locale, în ultimii 20 de ani, au depășit 250 miliarde euro! Rezultate: două treimi din satele României nu au încă acces la niște utilități care sunt cât se poate de firești pentru o țară europeană. Mă refer la gaz, canalizare, apă curentă, asfalt. România secolului XXI este țara celor 10.000 de km de drumuri de pământ și a cozilor interminabile la ghișeele instituțiilor publice.

Avem o administrație expandată. 3.200 de UAT-uri. Avem comune cu 500 de locuitori sau orașe cu 2.000 de locuitori, mult sub limita legală. Spun de mult timp: haideți să reformăm administrația urmând exemplul polonez. Polonia este o țară cu 38 milioane de locuitori, România cu 20 de milioane. Polonia are 312.679 km² și România 238.397 km². În 1998, Polonia și-a reformat administrația, revenind la modelul de organizare administrativă din perioada interbelică. Din 4.300 de unități administrativ teritoriale, au mai rămas 2.700. România, deși are jumătate din populația Poloniei, are 3.200 de UAT-uri. 3.200 de primari, 3.200 de Consilii locale, cu zeci de mii de consilieri. De aici rezultă toată ineficiența și risipa de resursă financiară.

Avem 384.000 de salariaţi în sănătate şi asistenţă socială. Dintre aceștia, doar 34.000 sunt medici. Peste 100.000 sunt funcţionari şi personal administrativ, „specialiste” în comunicare, resurse umane, contabilitate, achiziții. În ultimii ani, am avut alocări de peste 10 miliarde euro, anual, pentu Sănătate. Cu toată această resursă de risipă financiară, România este numărul 1 în Europa la mortalitatea cauzată de infecțiile nosocomiale și intraspitalicești, la mortalitatea infantilă, la mortalitatea cauzată de incidența bolilor cardiovasculare sau malpraxis.

În învățământ, în ultimii 20 de ani, populația școlară s-a înjumătățit, de la 5 milioane la 2 milioane și jumătate. Însă numărul profesorilor a scăzut doar cu câteva mii. În toată această perioadă de timp, calitatea învățământului s-a deteriorat. La ultima evaluare PISA, Romania a obținut cel mai slab punctaj din ultimii ani. Avea dreptate președintele Băsescu când spunea că învățământul românesc scoate proști cu diplomă. Din păcate, nu am adaptat programa și curricula școlară noilor realități și dinamici sociale și economice”, a precizat Remus Borza.

„Eu cred în premierul Orban. Are o capacitate de muncă fantastică. De la 8.00 până la 23.00 se află la Guvern, șapte zile din șapte. E ca argintul viu. Are o mare capacitate de înțelegere și sinteză. Sper să aibă și curajul de a face România bine”, a mai spus Remus Borza.

