Vacanta cu autorulota: un trend in crestere. Care sunt avantajele?

Multi dintre romani au inceput sa renunte la concediile clasice in favoarea vacantelor cu autorulota. Cei care au incercat o data aceasta experienta spun ca vor sa o repete ori de cate ori vor avea ocazia, pentru ca senzatia de libertatea pe care o aduce o astfel de escapada nu se compara cu nimic altceva. Persoanele cu spirit antreprenorial au speculat aceasta nisa, drept urmare, in ultimii ani au aparut in Romania mai bine de 40 de firme care ofera servicii de inchiriere a rulotelor si a autorulotelor. Iar datele arata ca aceste companii nu duc lipsa de clienti.

Numarul celor care inchiriaza astfel de “case pe roți” aproape ca s-a triplat in 2019, comparativ cu anul 2018. Chiar si familiile cu copii mici aleg astfel de vacante cu autorulota, deoarece sunt mai confortabile. In plus, traseul poate fi modificat in functie de preferinte, campinguri sau starea de spirit. Cei care se gandesc la o varianta ieftina de vacanta ar trebui sa stie ca astfel de escapade sunt la fel de costisitoare ca si cele care implica o cazare la un hotel sau mai ieftine.

Cu autorulota in Romania sau in strainatate?

Pasionatii de calatorii spun ca in tara noastra turismul de camping este insuficient dezvoltat. Strainii, in special, se plang de lipsa acestor spatii special amenajate, pentru ca ei au prins gustul vacantelor cu autorulota si strabat tarile in lung si in lat. Romania are destul de putine locuri de campare, comparativ cu posibilitatile de dezvoltare, suprafata tarii si peisajele pe care natura le ofera. Exista 680 de spatii pentru camping in toata tara, dar nu toate au standarde excelente de calitate si sunt destul de putin cautate de catre turistii straini.

Romanii care inchiriaza unul din modelele de autorulote pentru prima data aleg, de obicei, destinatiile din tara noastra si cauta campinguri cu cat mai multe stele si review-uri bune pe site-urile de rezervari online. Vestea buna este ca au de unde alege! Dupa ce prind gustul acestor vacante, destinatiile alese depasesc granitele tarii, iar concediul petrecut in “casele pe roti” ajunge sa dureze chiar si 2-3 saptamani. Tarile preferate pentru astfel de escapade sunt: Grecia, Croatia, Franta sau chiar Norvegia.

Care sunt avantajele unei vacante cu autorulota?

Persoanele care au ales sa mearga in vacanta cu o autorulota spun ca libertatea si lipsa de previzibilitate sunt principalele avantaje ale acestor concedii. Dar exista si alte beneficii:

Dormi confortabil oriunde vrei. Cand opresti in afara locurilor de campare (off camping) trebuie, insa, sa respecti anumite reguli de siguranta (sa opresti unde ai semnal, pentru ca, in caz de urgenta, sa poti apela la 112, sa ai cateva obiecte cu care sa te aperi de animale salbatice, sa anunti locatia chiar si unor prieteni etc.) Pentru perioade mai lungi, este recomandat sa alegi campingurile pentru ca sunt mai sigure si ofera multe facilitati. In plus, daca ai un animal de companie, il poti lua cu tine.

Iti poti gati , iar acest lucru inseamna mult, mai ales daca ai cu tine un copil. Vei fi sigura de faptul ca mancarea este proaspata. In plus, cheltuielile se reduc semnificativ daca tai de pe lista restaurantele.

Ai baia cu tine. Chiar daca pare ceva minor, pentru multe persoane este confortabil sa stie ca pot merge la toaleta oricand au nevoie. Mai ales pentru ca wc-urile publice nu sunt intotdeauna curate. Iar faptul ca autorulota este echipata si cu un dus creeaza mai mult confort.

Ai loc suficient pentru bagaje si despachetezi doar o singura data, chiar daca vei merge in 4 campinguri. Daca esti cu masina personala sau cu avionul si ai cazare in 4 locatii, te vei satura de impachetat si despachetat.

Te apropii mai mult de natura. Cand deschizi usa rulotei, poti calca direct pe iarba verde sau pe nisipul fierbinte. Noaptea vei asculta sunetele padurii, iar dimineata, de la fereastra, vei putea urmari rasaritul intins in pat si cu un ochi pe jumatate inchis. Seara poti face un foc de tabara si te poti bucura de locul salbatic sau pitoresc unde ai ales sa innoptezi.

Asadar, daca vrei sa ai parte de relaxare si privelisti superbe, o vacanta cu autorulota este alegerea perfecta, indiferent ca mergi cu prietenii, familia sau doar cu iubita. Va fi o experienta inedita si plina de aventura!

sursa foto: sutterstock.com