Suspiciune de MITA ELECTORALA la Valcea! Florin Citu, ministrul Finantelor, s-a intalnit conspirativ cu primarii liberali din judetul Valcea!

In atentia DNA: Suspiciune de mita electorala la Valcea!

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Câțu, s-a intalnit la sediul PNL Valcea sambata, 16 noiembrie, cu primarii liberali carora le-a promis luna de pe cer in schimbul mobilizarii electoratului in favoarea candidatului PNL la Presedintie. Intalnirea “underground” a transpirat, iata, si credem ca autoritățile ar trebui sa intre pe fir si sa verifice ce s-a vorbit dincolo de usile inchise!

Ce a promis ministrul Finantelor in schimbul voturilor? Bani publici?!

Aceasta atitudine denota comportament de clan mafiot la PNL.

Poate ca si de aceea motiunea de cenzura din Parlament din februarie trebuie sa incheie aceasta aventura…politica a PNL!