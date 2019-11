Surpriza din turul 2. Dancila, sanse din ce in ce mai mari sa ajunga presedinte

Informație/Dăncilă a urcat în sondaje după ce a înghițit rapid votanții lui Diaconu și Cumpănașu! Alegerea președintelui va fi decisă de cele 2 milioane de români care votează doar în turul 2!

Distanta dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă nu este una suficient de mare incat Werner sa poata dormi linistit.

Măsurătorile arată o creștere a candidatei PSD, care, printr-o campanie sustinuta și bine țintită, a absorbit rapid votanții din primul tur ai lui Mircea Diaconu. Dar și pe cei ai lui Cumpănașu.

În România există însă o masă de peste 2 milioane de votanți care se prezintă la vot, de 20 de ani, doar în turul doi al prezidențialelor. Ei vor decide anul acesta noul președinte al României! Iar indecisii ar putea face o surpriza favorabila Vioricai Dancila, care, asa cum spuneam, are sanse din ce in ce mai mari sa preia functia suprema in stat.

Sursa: ph-online.ro