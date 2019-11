SOCANT! Deputatul Cristian Buican isi injura… „împingătorii” din presa locala! Cele mai multe contracte cu autoritatile locale (inclusiv CJ Valcea!) le au… publicatiile liberale!

Este foarte amuzanta declaratia urmatoare (si profund ipocrita si demagogica) a presedintelui PNL Valcea, Cristian Buican, avand in vedere ca grosul contractelor – in ceea ce priveste promovarea in cadrul unor proiecte sau publicarea anumitor anunturi – la Consiliul Judetean Valcea, spre exemplu, s-au indreptat tocmai spre presa de casa a… PNL Valcea! Musiu Buican, intra mai baiatule pe site-ul national de achizitii publice e-licitatie.ro si vizualizeaza acolo cine a incasat din presa locala cele mai multe contracte de la autoritatile locale, inclusiv CJ Valcea! Lovesti la greu tocmai in publicatiile care te sustin!!! Acestea au incasat miliarde de lei vechi! De-abia asteptam sa veniti voi, liberalii, la Putere si sa le taiati contractele de la Consiliul Judetean Valcea sau alte institutii publice – publicatiilor care va promoveaza! :))))))))

Total penibila este si afirmatia cu angajarile pe pile ale amantelor! Pai tu, Buican, ai pus-o directoare de doua ori la Evidenta Populatiei si la Directia de Sanatate Publica tocmai pe amanta fratelui tau! Sa-ti fie rusine! Votati PNL, dragi valceni!

Deputatul Cristian Buican susţine că, după succesul moțiunii de cenzură iniţiată de PNL și căderea Guvernului Dăncilă, reprezentanții PSD și „împingătorii” lor plătiți din bani publici au început o campanie mincinoasă împotriva Guvernului propus de liberali, care încearcă să obțină, zilele acestea, votul de investitură din partea Parlamentului.

“Astfel, zilnic, atât într-o parte a presei locale, cât mai ales în mediul online, reprezentanții PSD și împingătorii lor plătiți din bani publici panichează populația propovăduind tăieri de salarii, de pensii, anularea voucherelor de vacanță, închideri de spitale și școli sau alte minciuni despre miniștrii nominalizați și propunerile de politici publice pe care le va promova PNL la guvernare…. În schimb, capilor PSD și “împingătorilor” plătiți din bani publici trebuie să le fie frică că noul Guvern va demasca toate ilegalitățile făcute de ei în ultimii ani. “Vor fi publice toate contractele pe banii statului cu firmele de partid și românii vor vedea toate angajările ilegale din ultimii ani, toate pilele, amantele și lipitorii de afișe angajați de reprezentanții PSD în instituțiile de stat”, a avertizat reprezentantul PNL.

Revenind la prima sa idee, Buican a afirmat că sunt pesedişti şi lachei de-ai lor care au intrat deja în fibrilaţii. „Știu că PNL va avea o guvernare normală, europeană, îndreptată către nevoile cetățenilor și sunt speriați că vor dispărea de pe scena politică. Și mai sunt speriați pentru că vom expune toate ilegalitățile făcute de PSD în ultimii ani, atât la nivel național, cât și la nivel județean. Vom arăta românilor toate angajările de pile, amante și rude făcute de reprezentanții PSD în instituțiile publice, vom închide robinetele de bani publici prin care cei de la PSD sifonează banul public și vom promova doar politici publice echitabile, oneste, transparente și doar în urma unor ample dezbateri publice.”, a accentuat președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

Tiberiu Pirnau