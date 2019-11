SEAT adaugă peste 2.100 de vehicule CNG înmatriculate în Spania în acest an

SEAT acumulează peste 2.100 de vehicule alimentate cu gaze naturale comprimate (CNG) până în acest an, după ce au semnat diferite acorduri de reînnoire a flotei cu companii precum Canon Spania, Lácteas del Jarama, Ametller Origen și Poliția Municipală din Madrid.

În acest fel, firma spaniolă își continuă strategia de furnizare a mașinilor către principalele instituții și companii, reafirmându-și poziția de lider în Spania care proiectează, dezvoltă și produce vehiculele sale din țară.

După cum a spus compania într-un comunicat, unul dintre cele mai proeminente canale pentru SEAT a fost cel al „Flotei reale” (închiriere plus achiziție de către companii), cu 25% din vânzări (522 unități) și o creștere de 11,8%, comparativ cu aceeași perioadă din 2018.

Brandul SEAT a explicat că în cursul anului, până în prezent, există un „mare avânt” în cererea pentru gama TGI între companii și companii independente, precum și flote din ce în ce mai mari de companii care încep să opteze și pentru vehicule. mobilitatea cu gaz natural având în vedere ECO cu dublă pantă (ecologie și economie) a acestei tehnologii a producătorului spaniol.

Gama TGI a SEAT are eticheta ecologică „ECO” a Direcției Generale a Traficului, deoarece reduce emisiile de CO2 cu aproximativ 25% în comparație cu un model omonim de benzină, generează cu 75% mai puține emisii de NOx față de un diesel și are practic zero emisii de particule de funingine și dioxid de sulf (SO2)

În plus, modelele CNG, potrivit companiei spaniole, au cel mai bun cost pe kilometru parcurs, exploatarea unui vehicul pe CNG fiind cu 50% mai ieftin decat al unui vehicul cu benzină, cu 30% mai ieftin decat al unui vehicul diesel, cu 10% mai ieftin decat al unui vehicul pe GPL și cu 25% mai ieftin decât decat al unui vehicul hibrid electric fără plug-in.

Sursa: https://www.gnvmagazine.com/en/seat-suma-mas-de-2-100-vehiculos-de-gnc-matriculados-en-espana-en-el-ano-2/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.