Primarul din Budeşti, Ion Vlădulescu, lucrează la modernizarea drumului din zona Barza, unde se va amenaja aerodromul

Conform primarului localităţii Budeşti, Ion Vlădulescu, în funcție de condițiile meteo, se lucrează la modernizarea drumului din zona Barza, acolo unde se va amenaja aerodromul: „Cel mai important este faptul că se lucrează la drumul care face legătura între DJ 678 şi DN 67, acea rută ocolitoare care va face legătura cu municipiul Râmnicu Vâlcea. Drumul are o distanţă de 3,5 kilometri, şi se va realiza cu fonduri de la Guvern. Sunt bucuros că am început toate aceste investiţii şi vom mai începe şi altele”. Primăria Budeşti a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii gimnaziale sat Budeşti”. Data finalizării proiectului este 31.06.2020. Valoarea totală a proiectului este de 2.866.920 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR de 2.436.882 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional de 372.699 şi valoare cofinanţare eligibilă a beneficiarului de 57.338 lei. Consiliul Local Budeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 martie 2019, a aprobat proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale sat Budeşti, comuna Budești”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Potrivit primarului Ion Vlădulescu, în prezent, se lucrează la modernizarea drumurilor din satele Ruda și Barza. În luna mai, Consiliul Local al comunei Budeşti a aprobat înregistrarea Primăriei Budeşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar. În conformitate cu prevederile HG nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1235/2010, comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată; beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute în HG nr. 1235/2010, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat. La începutul acestui an, Primăria comunei Budești a decis asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Drum Comunal Islaz-Barza şi construire pod peste Pârâul Sâmnic în comuna Budeşti”, cu suma de 745.424 lei.