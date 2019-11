Povestea unei violoniste pe 1 decembrie la Teatrul Anton Pann Spectacolul ”Această Sonia”, regia Lia Bugnar 

“Această Sonia” este povestea unui moment de criză din viața unui om, încadrat de clipa de dinainte și de clipa de după și surprinde felul în care ne redimensionam viața atunci cînd destinul are alta agendă pentru noi decît cea pe care o alcătuiserăm cu nejustificată încredere. Am putea spune că fiind povestea unei violoniste spectacolul s-ar adresa în special melomanilor, dar nu, “Această Sonia” este povestea de viață a tuturor, celor care am gustat din succes și viața la un moment dat ia o altă întorsătură.