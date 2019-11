Omaha Metro lansează serviciul de transport rapid cu autobuzul, folosind autobuze alimentate cu CNG

Autoritatea de tranzit pentru orașul Omaha din Statele Unite, a emis o nouă comandă pentru zece autobuze de tranzit Xcelsior® alimentate cu gaz natural comprimat (CNG). Comanda urmează o achiziție din anul 2018 de 19 autobuze noi Flyer.

Prin această comandă de autobuze cu emisii reduse, Omaha Metro își consolidează viziunea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în Omaha, în timp ce susține lansarea noii sale rute de autobuz rapid (BRT), cunoscută sub numele de Omaha Rapid Bus Transit (ORBT). Experiența ORBT combină tehnologia inteligentă și călătoriile optimizate pentru transportul public mai rapid și mai frecvent cât și caracteristici actualizate la timp pentru GPS, WiFi și tarife mobile, pentru a permite plata prin aplicația Metro.

“În calitate de lider BRT din America de Nord și singurul producător care oferă o gamă completă de sisteme de propulsie curată atât în autobuzele de tranzit convenționale cât și în cele articulate, New Flyer este mândru că a fost din nou selectat de Omaha Metro – de data aceasta pentru noul său serviciu progresiv “ORBT”, a declarat Chris Stoddart, președinte, New Flyer. „Autobuzele pe bază de CNG reduc emisiile de NOx (oxizi de azot) din flotă cu 90% față de vehiculele cu motorină convenționale. Din 1994, New Flyer a livrat aproape 13.000 de autobuze CNG și știm că autobuzele noastre vor servi Omaha cu cea mai mare accesibilitate și un aer mai curat pentru comunitatea lor. ”

Sursa: https://www.gnvmagazine.com/en/omaha-metro-lanza-el-servicio-bus-rapid-transit-con-autobuses-de-gnc-2/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.