O mare realizare a primarului din Băbeni, Ștefan Bogdan: inaugurarea Casei de Cultură „Dragoş Vrânceanu”

La sfârșitul lunii trecute, în prezenţa oficialităţilor, dar şi a oamenilor de cultură, primarul din Băbeni, Ștefan Bogdan, a inaugurat Casa de Cultură „Dragoş Vrânceanu”. Panglica inaugurală a fost tăiată de primarul Ştefan Bogdan, alături de preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu şi de ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, după care toţi cei prezenţi au vizitat noul aşezământ cultural. În deschiderea evenimentului, primarul Ştefan Bogdan a spus despre aşezământul cultural: „Sunt bucuros că am reuşit să sfinţim această Casă de Cultură pentru a dezvolta şi perpetua cultura de la Băbeni. Este drept că lucrările au durat cam mult până a devenit ceea ce este astăzi. Sper să avem spectacole cât mai frumoase, păstorite de preotul Emil Rădulescu, directorul Casei de Cultură”. Încă din vara acestui an, primarul din Băbeni, Ștefan Bogdan, a întocmit un proiect ce vizează introducerea gazelor în zona Valea Mare, pe alte 14 străzi: „Am depus proiectul pentru extinderea reţelei de gaze naturale în zona Valea Mare, unul deja ne-a fost aprobat, de 600.000 euro, şi am mai făcut un proiect pe care l-am şi depus, în care sunt cuprinse 14 străzi. Proiectul este depus la Fondul Naţional de Investiţii şi sunt convins că vom reuşi să accesăm şi acest proiect”. În luna iulie, primarul Ștefan Bogdan a finalizat proiectul de asfaltare care a cuprins 13 străzi: „În continuare vom pune accent pe modernizarea străzilor şi uliţelor. Vom mai scoate la licitaţie alte 42 de străzi, toate uliţele care au mai rămas neasfaltate în Băbeni, rigole şi trotuare în zona Valea Mare, amenajarea de rigole şi schimbarea conductei de apă în zona Tătărani, modernizarea spaţiului din faţa Casei de Cultură şi mai multe locuir de parcare printre blocuri”. În luna mai, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi a 3 obiective de investiţii: „Înlocuire reţea de apă şi realizare racorduri Tătărani, oraşul Băbeni”, în sumă de 220.090 lei; „Rigolă betonată şi podeţe pe DN 64, 1150 ml, oraşul Băbeni”, în sumă de 609.845 lei; „Extindere reţea electrică Bonciu – Uzina Mecanică, oraşul Băbeni”, în sumă de 757.371 lei. În cursul lunii mai, tot Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat proiectul bugetului local pe 2019 la nivelul sumei de 27,8 milioane de lei.