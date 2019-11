O fata de 12 ani a murit intoxicata. Primarul din Barbatesti acuza ca ambulanta a refuzat s-o ia la spital

O fetita de 12 ani din comuna Barbatesti, judetul Valcea, a murit joi dimineata, cel mai probabil intoxicata cu monoxid de carbon.

Primarul localitatii, Constantin Banacu, sustine ca, miercuri seara, la locuinta copilei, a fost un echipaj de ambulanta, care i-a dus la spital pe mama copilei si pe fratele ei, dar asistenta a refuzat sa o ia si pe fetita. Edilul spune ca fata se plangea de dureri de cap si ameteala.

“Cumnata mea a sunat la Salvare. A venit Salvarea si a luat mama si fratele fetei. Fata nu i-a interesat sa o ia la o investigatie, ca doar nu erau cheltuieli suplimentare. Practic, au lasat-o acasa, in conditiile in care fata spunea ca si ea are ameteli si dureri de cap”, relateaza Constantin Banacu.

In replica, managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Valcea, Dan Padureanu, a declarat ca miercuri seara echipajul a fost chemat exclusiv la fratele copilei, care se simtea rau, dupa ce a mancat chips-uri si a baut suc.

Echipajul a gasit o glicemie marita la baiat, cu febra, astfel ca a fost dus la spital, spune managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Valcea.

“Nu a fost in niciun fel vorba de solicitare pentru fetita care mai era in casa si care a ramas cu tatal si celelalte persoane care mai erau acolo. Solicitarea a fost facuta doar pentru acel copil. Mie, echipajul care a fost acolo mi-a explicat ca singura persoana avea nevoie de ajutor era baietelul. Copilul a varsat. S-a pus in discutie faptul ca mancase o punga intreaga de chips-uri si bause o sticla de suc”, precizeaza Dan Padureanu.

Joi dimineata, tatal a gasit-o pe copila fara suflare. A sunat la asistenta din comuna, iar femeia a chemat ambulanta, apeland 112.

Potrivit ISU Valcea, apelul a fost la ora 6:33, iar pana la sosirea echipajelor de salvare, asistenta din localitate a inceput manevrele de resuscitare.

Copila a fost resuscitata fara succes si s-a declarat decesul.

Edilul din Barbatesti spune ca cei doi copii erau ingrijiti de vecini, pentru ca parintii vindeau legume la piata, in Ramnicu Valcea. Cu cateva zile in urma, parintii s-au intors si au luat copiii acasa. Tragedia s-ar fi intamplat, spune primarul din Barbatesti, din cauza unei sobe construite de curand si care ar fi degajat monoxid de carbon.

