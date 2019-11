Magirus prezintă primul vehicul din lume alimentat cu CNG, folosit pentru combaterea incendiilor

Magirus a prezentat primul vehicul de combatere a incendiilor alimentat cu gaz natural comprimat (CNG), clasa Compact (H) LF 10. Acest vehicul reprezintă cea mai recentă completare a seriei „Innovative Drive Line”, care are ca scop dezvoltarea și aplicarea tehnologiei de alimentare cu combustibili alternativi la gama de vehicule folosite pentru stingerea incendiilor.

Camionul pentru pompieri alimentat cu gaz natural comprimat Magirus LF (H), brand global de combatere a incendiilor CNH Industrial NV, constituie următorul pas în implementarea strategiei pe termen lung destinat producerii unei game cuprinzătoare de vehicule sigure și ecologice pentru combaterea incendiilor, o strategie care a dat roade pentru prima dată în 2018, odată cu fabricarea primului motor Magirus complet electric, cu emisii zero.

Vehiculele din seria Magirus „Innovative Drive Line (iDL)” beneficiază de cele mai noi progrese și dezvoltări ale mărcii surori FPT Industrial în domeniul tehnologiei alternative de propulsie, utilizată la fabricarea vehiculelor sale inovatoare de combatere a incendiilor. Prezentat în Germania, la Ulm, primul camion pentru pompieri cu motor CNG, este rezultatul direct al acestui fapt și este deja în producție, oferind o soluție practică pompierilor și autorităților locale de pe glob în căutarea de vehicule municipale mai durabile.

(H) LF 10 este construit pe renumitul șasiu Iveco Eurocargo „Natural Power” 4 × 2 și are o capacitate de 420 litri de CNG. Vehiculul are o autonomie de până la 300 de kilometri , cu o funcționare a pompei de până la patru ore. Instalarea CNG se conformează celor mai recente și mai stricte recomandări de siguranță în domeniu, astfel motorul cu gaze naturale oferă și avantaje semnificative în ceea ce privește reducerea emisiilor de NOx și CO2. Designul interior al camionului pentru pompieri își consolidează acreditările durabile cu încălzirea suplimentară pentru compartimentul echipajului, alimentat tot cu gaz natural, plus un generator de hidrogen împreună cu ventilatoare alimentate la baterie și diverse dispozitive de salvare.

Sursa: https://www.gnvmagazine.com/en/magirus-presents-worlds-first-cng-powered-fire-engine/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.