Inspectia Judiciara il pune la punct pe judecatorul CSM, cercetat de DNA, valceanul Bogdan Mateescu (Document) 

Inspectia Judiciara il pune la punct pe judecatorul Bogdan Mateescu (foto), membru ales in Consiliul Superior al Magistraturii.

Luni, 28 octombrie 2019, Inspectia Judiciara a emis un comunicat in care contrazice afirmatia lui Mateescu facuta intr-un interviu pentru Ziare.com, potrivit careia institutia condusa de Lucian Netejoru se confrunta cu un procentaj „halucinant de ‘achitari’, adica de respingeri si anulari definitive ale actiunilor disciplinare exercitate de IJ si confirmate de insusi inspectorul sef, procent care a depasit si 50%”.

In replica, IJ remarca inconsecventa lui Bogdan Mateescu, judecatorul CSM avansand in luna martie un procentaj de 60%. Mai mult: in realitate, acest procentaj este

de doar 32%, dupa cum puteti vedea in graficele atasate la finalul articolului.

Inainte sa va prezentam punctul de vedere integral al Inspectiei Judiciare, trebuie sa introducem cateva erate:

– la pagina 4 a documentului, este vorba despre 51 de actiuni disciplinare, nu despre 41;

– la pagina 5, se va citi: „Au fost admise (definitiv) 2 actiuni”, in loc de „A fost admisa (definitiv) 1 actiune”;

– propozitia „Pentru anul 2018 luna de referinta este martie 2019” se refera la actiunile disciplinare exercitate in anii 2016, 2017 si 2018, ramase defimitive pana in martie 2019.

Comunicatul si studiul Inspectiei Judiciare