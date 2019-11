GREVA GENERALA la CET Termoficare! Populatia municipiului Ramnicu Valcea risca sa ramana fara caldura in prag de iarna!

SITUATIE EXPLOZIVA LA CET TERMOFICARE!

Populatia municipiului Ramnicu Valcea risca sa ramana fara caldura in prag de iarna! Se pregateste o GREVA GENERALA, prin care se va STOPA furnizarea agentului termic in apartamentele ramnicenilor! Noi, angajatii CET Termoficare, de la muncitor pana la inginer, suntem de-a dreptul revoltati de ultimele numiri POLITICE in functii de conducere, operate la agentul economic – se arata intr-o adresa primita la redactie si semnata de aproape toti angajatii societatii.

Primim, iata, semnale ca factorul politic isi impune punctul de vedere ABUZIV si ILEGAL in defavoarea angajatilor profesionisti si de buna credinta din CET Termoficare! Cand este numit sef un INCOMPETENT este firesc ca adevaratii profesionisti sa se REVOLTE! Presiunile exercitate asupra administratorului judiciar si asupra conducerii executive a CET Govora vor ajunge in curand pe masa procurorilor DNA. Noi, salariatii, suntem nemultumiti de imixtiunile politicului in activitatea CET Termoficare! – se mai mentioneaza in aceeasi adresa.

Ziarul de Valcea sustine PROFESIONISTII, nu politrucii, INDIFERENT DE CULOAREA POLITICA!!!

Suntem siguri ca administratorul judiciar va lua deciziile corecte, acum in cel de-al 12-lea ceas, pentru a se evita o situatie grava fara intoarcere pentru societatea aflata in insolventa!

Tiberiu Pirnau