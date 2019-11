Deputatul Cristian Buican da dovada de iresponsabilitate si TICALOSIE MAXIMA pe subiectul CET Govora

Presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, da dovada de iresponsabilitate si ticalosie MAXIMA in ceea ce priveste subiectul CET Govora! Buican sustine PE FATA interesele unui stat strain, respectiv cel polonez, din care provin patronii de la CIECH Soda Romania in DEZAVANTAJUL STATULUI ROMAN, care este actionar la CET Govora!

Concret, de aproape doua luni CET Govora a inchis robinetul aburului industrial furnizat catre CIECH Soda, refuzand sa vanda SUB PRETUL DE PRODUCTIE! Acum, seful liberalilor valceni face lobby, adica TRAFIC DE INFLUENTA in favoarea polonezilor, la Guvernul Romaniei pentru ca administratorul judiciar Euro Insol sa furnizeze din nou abur catre CIECH! Cu alte cuvinte, in TICALOSIA lui deputatul ROMAN Cristian Buican se dovedeste a fi un AGENT AL UNUI STAT STRAIN si militeaza pentru FALIMENTAREA CET Govora! Pentru ca furnizarea in baza unui contract ce prevede preturi sub costurile de productie inseamna FALIMENT pentru CET Govora!

Ipocrit peste masura, Buican pune tunurile tocmai pe cei care AU SALVAT CET GOVORA DE LA FALIMENT: FIRMA DE INSLVENTA EURO INSOL, cea care a preluat societatea de la… o conducere LIBERALA, care a reusit sa aduca in stare de INSOLVENTA CET-ul!

Cristian Buican a mers la Ministerul Economiei doar cu polonezii de la CIECH Soda Romania si a prezentat punctul de vedere al acestora cu toate ca CET Govora este societate la care actionar este STATUL ROMAN! Asadar, pe Buican il doare fix in… de CET Govora, pe el il intereseaza si le plange de mila polonezilor care au avut profituri de ZECI de milioane de euro, prin contributia directa a cozilor de topor care au condus CJ Valcea si CET Govora ani de zile (2000 – 2015). CET Govora a fost JEFUITA ani de zile!!!! Si polonezii au fost primii BENEFICIARI! De altfel, acum exista un dosar la DNA care cerceteaza tocmai aceasta sifonare a banilor dinspre CET Govora spre CIECH Soda Romania!

Buican le plange de mila celor 500 de angajati ai CIECH, dar il doare in… de cei aproape 2000 de salariati ai CET Govora care vor suferi daca CET va furniza abur sub pretul de productie!!!

Mai mult ca sigur ca interventia buicanista nu este GRATUITA, exista si alte interese!

Tiberiu Pirnau

Cititi aici declaratiile REVOLTATOARE ale deputatului PNL Cristian Buican:

Potrivit lui Cristian Buican, concluzia după această întâlnire de la Ministerul Economiei, la care au participat liderii sindicatului “Sodistul”, directorul general al Ciech Sodă România, Witold Urbanowski, şi preşedinte Consiliului de Administraţiei al companiei cu capital majoritar polonez, Dawid Jakubowicz, este că principala “frână” a rezolvării acestei probleme este “dezinteresul” celor care conduc CET Govora.

“Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, domnul Virgil Daniel Popescu, şi-a manifestat deschiderea totală privind susţinerea soluţiilor prezentate şi a promis că atâta timp cât va fi ministru, instituţia pe care o conduce va acorda tot sprijinul în vederea implementării unor măsuri care să asigure judeţului Vâlcea şansa unei dezvoltări durabile. În urma discuţiilor, toţi cei prezenţi au fost de acord că principala ‘frână’ în rezolvarea problemei de pe platforma chimică vâlceană o reprezintă ‘dezinteresul’ patronatului şi al administratorului judiciar de la CET Govora. Având în vedere toate aceste aspecte, participanţii la această întâlnire de la Ministerul Economiei au căzut de acord ca aceste întâlniri să continue şi a fost stabilit un parcurs clar al etapelor necesare implementării soluţiilor prezentate, cu totala implicare din partea Ministerului Economiei”, se mai arată în comunicatul PNL Vâlcea.