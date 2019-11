De unde are bani „ciobanul” Cristian Buican sa-si construiasca o pensiune?!

Deputatul Cristian Buican, nemuritorul președinte al PNL Vâlcea, a apelat din nou la… primarul Mircia Gutău pentru a primi o autorizație de construire prin Râmnicu Vâlcea. Primarul i-a eliberat autorizația nr. 1138/2019, având ca beneficiar Cristian Buican pentru „Construire balcoane cu închidere, modificări interioare nestructurale – cu anexă strada Gib Mihăescu nr. 17 Bl. A… Sc…. Et. P Ap….”. Dacă Poliția și Inspecția în Construcții ar fi instituții independente, ar trebui să verifice dacă numitul de Buican respectă prevederile autorizației de construire. În vara acestui an, în mod dubios, Consiliul Local a aprobat documentaţia de urbanism „PUD – Construire pensiune cu regim de înălţime S+P+1E, foişor, împrejmuire şi amplasare firmă luminoasă strada Câmpului 18 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar SC Lovagro SRL. Firma respectivă aparține chiar lui Buican, dar punem întrebarea, de unde are „ciobanul” suma de 300.000 euro pentru construirea pensiunii, în condițiile în care anul trecut abia a câștigat în total 30.000 euro de la Camera Deputaților și tot în 2018 și-a cumpărat un apartament în Râmnicu Vâlcea?

Foto: Arena Valceana