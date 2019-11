De ce sa vizitezi Istanbulul

Turcia este una dintre cele mai ieftine si atragatoare destinatii turistice din apropierea Romaniei astfel incat daca iti doresti o vacanta pe care sa ti-o aduci aminte si peste cativa ani, atunci trebuie sa mergi in aceasta tara. Poti incepe cu Istanbulul, unul dintre cele mai frumoase orase de pe glob, plasat exact pe granita dintre Europa si Asia.

De ce ar trebui sa vizitezi acest oras? In primul rand exista numeroase atractii turistice in Istanbul. In al doilea rand, vei descoperi o cultura putin diferita de cea europeana.

Hagia Sofia este cu siguranta unul dintre obiectivele turistice de top din Istanbul. Nu ar trebui sa il ratezi daca ajungi in acest oras. Desi are o istorie de aproximativ un mileniu si jumatate, este una dintre cele mai mari constructii religioase din lume. In acelasi timp este si una dintre cele mai cunoscute si apreciate arhitecturi bizantine.

Printre atractiile turistice din Istanbul, de aceasta factura, se regaseste si Moscheea Sultan Ahmed, construita in secolul al XVII-lea si cunoscuta mai degraba ca Moschea Albastra, datorita culorii. Aceasta se afla la doar cativa metri de Hagia Sofia. Alte moschei interesante care se afla pe lista cu atractii turistice in Istanbul si pe care ti le recomand sunt: Suleymanie, Yeni Cami, Rustem Pasha si Sehzade.

Palatul Topkaki este un alt obiectiv turistic care trebuie vazut. Acesta si-a castigat faima de-a lungul timpului insa serialul Suleiman Magnificul, filmat in mare parte aici, a dus la o crestere a numarului vizitatorilor straini. Palatul in sine nu reprezinta o singura cladire ci este un amalgam interesant de cladiri, alei si trasee care iti permit sa admiri Marea Marmara, Bosforul, Cornul de Aur si Insulele Princiare. Printre obiectele cu o insemnatate aparte pe care le poti vedea aici se numara Sabia lui Stefan cel Mare.

Palatul Dolmabahce nu este la fel de impunator precum Palatul Topkaki insa este considerat cel mai mare palat al Imperiului Otoman si a devenit un simbol pentru Istanbul.

Pe lista cu obiectivele turistice din Istanbul, la fel de interesante ca cele prezentate anterior, se mai afla Podul si Turnul Galata, Insulele Princiare, Pierre Loti, fortareata Yedikule, Eminonu.

Daca vrei sa decoperi cultura si modul de trai al acestora o poti face interactionand cu localnicii. Ideal ar fi sa faci acest lucru in locurile in care spiritul culturii turce este mai accentuat.

Printre aceste locuri se numara Grand Bazaar (Marele Bazar) unde poti simti pe propria piele cat de mult le place turcilor sa faca comert si sa negocieze preturile. Daca ajungi aici trebuie sa stii ca preturile, daca ai noroc sa fie afisate, sunt doar inceputuri de negociere.

Daca vrei sa privesti cumva din exterior cum isi petrec turcii timpul liber, viziteaza Taksim. E una dintre cele mai populare zone pentru cumparaturi si relaxare. Vei gasi in continuare diversitate in ceea ce priveste produsele dar nu te vei mai intalni cu atmosfera din bazare.

Nu in ultimul rand, viziteaza Eyup, un deal in care cei care se afla in Istanbul il urca des pentru a se relaxa, pentru a sta la terasa si pentru a vedea o anumita parte a orasului de la inaltime.