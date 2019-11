De ce ai nevoie de un Smart TV

Chiar daca televiziunea incepe sa piarda din teren in favoarea digitalului, avem in continuare nevoie de televizoare numai ca nevoile pe care le resimtim acum sunt altele decat ieri, cand oamenii se impacau usor cu ideea de a avea un televizor cu tub catodic.

Usor, usor, oamenii nu se vor mai impaca nici cu ideea de a avea un televizor care nu e smart pentru ca acesta imbina destul de armonios trecutul in ceea ce priveste informarea si divertismentul cu viitorul, adica cu accesul la mediul digital, cum ar fi platformele de video streaming.

Probabil te intrebi ce inseamna smart tv. Raspunsul poate fi dat sub diferite forme, dar in definitiv, daca le sintetizez pe toate cat de mult pot, concluzia ar fi ca un smart tv este un televizor cu internet. Practic, un smart tv iti permite sa te uiti in acelasi timp la canalele de televiziune clasice, prin cablu, dar si sa ai acces prin internet, la platforme precum YouTube, Netflix sau HBO GO.

Motivele pentru care ar trebui sa iei in calcul un smart tv sunt multe si nu tin neaparat de faptul ca iti permit accesul la internet.

Un smart tv vine la pachet cu o gramada de functii suplimentare fata de un televizor obisnuit. Spre exemplu, il poti conecta cu telefonul mobil, iar prin intermediul unor aplicatii il poti controla de la distanta. Functia DLNA este foarte utila in acest sens.

Tehnologiile din spatele televizoarelor smart sunt mult mai avansate. Imaginea si sunetul sunt redate mult mai bine, iar in cazul unor televizoare smart poti aduce in propriul camin atmosfera de cinema. Ecranele acestora sunt mai putin daunatoare ochiului deoarece contin straturi protectoare pentru a diminua efectele negative ale privitului indelungat la ele.

Un alt avantaj important este ca toti membri familiei tale, indiferent de varsta si preocupari, gasesc la smart tv-uri numeroase mijloace de a isi petrece timpul liber intr-un mod cat mai placut.

Acestia isi pot petrece timpul jucandu-se diferite jocuri integrate in televizor sau descarcate de pe net. De asemenea, se pot conecta console de joc precum PlayStation sau Xbox, avand astfel acces la jocuri cu o grafica performanta, foarte complexe.

Majoritatea celor care au acces la platformele de video streaming urmaresc cele mai apreciate seriale, filme si emisiuni pe telefonul mobil, tablete, laptop sau desktop. Niciodata experienta urmaririi filmelor preferate in propriul camin, pe dispozitivele amintite, nu se va compara cu feeling-ul pe care il vei avea atunci cand le urmaresti cu ajutorul unui smart tv.

Accesul la retelele de socializare este un alt avantaj enorm. Poti sta pe Facebook, de exemplu. Poti folosi de asemenea, Skype-ul sau alte retele la fel de importante. O sa spui ca acest lucru nu reprezinta un mare avantaj deoarece experienta e la fel de buna si pe telefon sau desktop dar ai incercat sa initiezi apeluri video de pe un smart tv? Daca ai facut asta, cu siguranta ai sesizat diferenta. Daca nu ai avut apeluri video pe un smart tv, te provoc sa incerci.