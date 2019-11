De-acum, Alexandru Parolea Moga scrie reportaje despre ingeri in Imparatia Cerurilor…

Sa-i fie tarana usoara! Presa valceana a ramas fara unul dintre pionierii presei democratice. Alexandru Parolea Moga a fost un ziarist profesionist, un observator fin al realitatilor cotidiene, un comentator acid, dar obiectiv, un autor talentat de reportaje. Am colaborat cu dansul la ziarul REPORTER, prima publicatie aparuta in Valcea dupa Revolutia din 1989. De-acum, Parolea Moga scrie reportaje despre ingeri in Imparatia Cerurilor. Sincere condoleante familiei îndurerate!

Tiberiu Pirnau