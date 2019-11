Conversiile vehiculelor peruane în CNG continuă să crească

În Peru, piața gazelor naturale pentru vehicule (NGV) a crescut. În perioada 2005 – 2018, aproximativ 273.000 de vehicule au fost transformate pentru a utiliza NGV, iar din martie 2019, cifra acumulată a ajuns la 279.000 de unități. În martie, au fost transformate 2.106 unități, dintre care 22,2% erau vehicule noi, potrivit raportului statistic lunar al Infogas, instituție responsabilă cu gestionarea sistemului de control al transportului cu gaze naturale.

În anul 2018, 19.000 de vehicule au fost transformate să funcționeze cu NGV, dintre care 83,4% au fost vehicule folosite și 16,6% vehicule noi. Cifra de conversie înregistrată în acel an a fost mai mare decât datele din 2016 și 2017, dar mai mică decât cea pentru perioada 2010-2014. De asemenea, din totalul vehiculelor convertite în ultimul an, 97,5% au fost automobile; 1,5%, vehicule pentru transportul public; 0,5%, camioane și in procent de 0,2% au fost alte tipuri de unități.

În ceea ce privește vehiculele uzate convertite în NGV, din totalul acestui segment (15.900), 95,3% și-au făcut conversia în Lima și Callao; 3,8%, în Ica; 0,4%, în La Libertad; 0,3%, în Junín; iar restul, în Piura și Lambayeque (0,1% în fiecare regiune).

Pe de altă parte, din totalul vehiculelor noi transformate în NGV (3.200), 60,8% au fost transformate înainte de vânzare și 39,5% au fost proiectate inițial pentru utilizarea gazelor naturale.

Până în ultimul an, 3.700 de unități convertite să funcționeze cu NGV au fost înregistrate pe piața peruană, astfel încât există 270.000 de vehicule active în utilizarea gazelor naturale. În prezent, există 322 de stații service CNG și 167 de ateliere de conversie în această țară.

Sursa: https://www.gnvmagazine.com/en/las-conversiones-de-vehiculos-peruanos-a-gnv-continuan-en-crecimiento-2/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.