CITITI SI VA CRUCITI pe cine vrea sa puna Ludovic Orban prefect la Valcea! Dosare penale, diplome false, achizitii publice cu cantec!

Aflam din presa fostapesedista-actualliberala-viitorcineomaifilaputere ca Tiberiu Costeaaaa, primarul din Lungesti, ar avea cele mai mari sanse sa fie numit prefect al judetului Valcea! Nu ca ar fi un munte de corectitudine, cinste, competenta si profesionalism, ci doar pentru ca este prieten cu premierul Ludovic Orban (asa se lauda el!) si a dat mana cu presedintele Iohannis, cand a fost acesta ultima data la Valcea! Acestea sunt cam singurele calitati ale primarului din Lungesti.

Sincer, ne asteptam ca liberalii sa comita astfel de numiri pe criterii de prietenii, cumetrii etc, nicidecum pe criterii de valoare! Prin eventuala numire a lui Costea sunt jigniti liberalii valorosi din PNL Valcea! Pentru ca, da, trebuie sa recunoastem ca mai exista si liberali, oameni seriosi si profesionisti in administratia publica a judetului Valcea. Nu ne-ar mira miscarea lui Cristian Buican, presedintele PNL Valcea, care promoveaza doar yesmenii, pupatorii de…

Revenind la Costea – nu-l recomanda absolut NIMIC pentru functia de prefect! Dimpotriva – avand unele probleme de natura PENALA in familie in trecut si poate ca si in prezent ar trebui sa aiba bunul simt sa ramana la Lungesti, unde si acolo palaria de primar este cam mare! De altfel, si studiile universitare si postuniversitare, pe care le afiseaza cu tupeu, ridica unele probleme, existand suspiciuni de plagiat asupra lucrarii de doctorat!

Si unele achizitii din cadrul proiectelor cu finantare europeana derulate de Primaria Lungesti sunt in atentia autoritatilor judiciare.

Acestia sunt oamenii de valoare ai PNL-ului! Bravo, Cristian Buican, felicitari Ludovic Orban! Presa din Valcea, cea adevarata, nu vuvuzelele palide pupincuriste, va multumeste, ca furnizati subiecte spumoase! Din pacate, valcenii care v-au votat vor fi foarte dezamagiti!

Stam ca la spectacol, in primul rand, si asistam la spectacolul politico-comico-grotesc oferit de Buiky Power!

Tiberiu Pirnau

Mai multe informatii despre Tiberiu Costea si sotia acestuia: