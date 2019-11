CET Govora dispune de resursele financiare necesare pentru desfasurarea activitatii si poate onora toate obligatiile comerciale fata de partenerii cu care are contracte incheiate

O anumita publicatie locala minte cu nerusinare populatia municipiului Ramnicu Valcea, ca ar exista un “blocaj” financiar la CET Govora si societatea s-ar afla in dificultate sa mai furnizeze agent termic locuitorilor din municipiu! De fapt, in BLOCAJ financiar se află firma editoare a acestei publicatii, careia i-a fost reziliat contractul de incarcare in saci soda de catre CIECH Soda Romania, care nu a mai fost “subventionata” de CET. Normal sa chitai si sa dezinformezi cu nerusinare, cand iti zboara din buzunar cateva miliarde de lei vechi! Nu-i asa, musiu preacinstit si preacorect, patron de ziar, care arunci fumigene de aburire a populatiei?! Acum intelegeti de ce ziarul cu pricina susține cu îndârjire maxima reluarea furnizarii aburului catre CIECH?

CET Govora anuleaza minciuna pe stil securistic polonez printr-un comunicat de presa lamuritor:

Comunicat de presa CET Govora S.A. 23.11.2019

Avand in vedere informatiile aparute intr-o publicatie locala, Societatea CET Govora face urmatoarele precizari:

Societatea dispune de resursele financiare necesare pentru desfasurarea activitatii si poate onora toate obligatiile comerciale fata de partenerii cu care are contracte incheiate;

Cantitatea de combustibil necesara functionarii centralei in perioada sezonului de incalzire 2019-2020 este asigurata in totalitate, astfel incat asigurarea livrarii aburului industrial catre Chimcomplex S.A. Borzesti si furnizarea agentului termic pentru sistemul centralizat de termoficare urbana a Municipiului Ramnicu Valcea sa se faca la parametrii optimi;

Facem precizarea ca nu exista motive de ingrijorare pentru locuitorii municipiului Ramnicu Valcea racordati la sistemul centralizat de termoficare urbana, cu privire la asigurarea confortului termic in sezonul de incalzire 2019-2020.