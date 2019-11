CET Govora, Chimcomplex, CJ Valcea si Primaria Ramnicului construiesc centrala pe gaz fara CIECH Soda Romania!

S-A DECIS: CET Govora, in parteneriat cu SC Chimcomplex SA, Consiliul Judetean Valcea, Primaria Ramnicu Valcea, dar si alte societati comerciale din Valcea vor realiza o centrala pe gaz pentru producerea de energie electrica si abur industrial! Reprezentantii acestor societati comerciale si institutii publice au batut deja palma, urmand ca in zilele urmatoare sa faca publice detaliile asocierii. CIECH Soda Romania nu este luata in calcul in aceasta asociere, avand in vedere ultima negociere esuata si o adresa cu termeni imposibili si conditionari abuzive transmisa catre CET Govora si institutiile statului roman! Asadar, Bye, Bye Witold Procesomanul!

Tiberiu Pirnau