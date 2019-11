Care sunt avantajele caselor de pariuri online

Batalia marilor jucatori din industria de gambling din Romania se da pe doua fronturi: online si offline. Odata cu dezvoltarea tehnologiei si accesul tot mai facil la internet, pasionatii de pariuri s-au indreptat catre mediul online. Motiv pentru care doresc sa va spun in acest articol care sunt avantajele caselor de pariuri online.

Confortul si faptul ca poti paria de oriunde sunt principalele atuuri al agentiilor online. Cu doar un telefon mobil si acces la internet poti chiar sa urmaresti meciuri online gratis, ca sa nu mai vorbim ca in acest timp poti chiar si sa pariezi. Nu mai trebuie sa te deplasezi pana la o agentie de pariuri stradala, nu mai trebuie sa stai la cozi, ba mai mult nu mai trebuie nici sa ii auzi pe altii care isi dau cu parerea despre biletul tau. In online totul se face simplu, usor si rapid. Totul la un click distanta, iar biletul tau poate fi gata in doar cateva minute.

Un avantaj care nu trebuie sa-l neglijam este bonusul de bun venit. Cred ca nu mai este nici un secret pentru nimeni acele bannere sau reclame cu bonusuri case de pariuri. Toate agentiile de pariuri online ofera un bonus la deschiderea unui cont nou. Un lucru extrem de benefic, mai ales pentru cei care au un buget limitat pentru acest hobby. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa-ti alegi o casa de pariuri, vezi sectiunea de promotii, iar daca iti place oferta de bun venit, nu-ti ramane decat sa-ti faci un cont. Acest proces dureaza extrem de putin (as spune maxim 5 minute) si se face o singura data.

Casele de pariuri ofera diferite tipuri de bonusuri. Fie ca vorbim de pariuri gratuite sau de sume de bani. Pariurile gratuite sunt acele pariuri pe care le plasezi fara sa risti niciun ban. Daca-l castigi pariul, profitul iti revine tie. Daca este pierdut, practic nu ai pierdut nimic. Insa pe langa aceste pariuri gratuite mai sunt si bonusurile in bani. Daca de exemplu depui 100 Ron, casa de pariuri iti mai ofera inca 100 Ron bonus. Pentru buzunarul tau este extrem de benefic pentru ca tu ti-ai cheltuit 100 Ron, dar in cont o sa ai 200 Ron.

Atentie mare insa la ce case de pariuri va faceti cont. In Romania, conform legislatiei in vigoare, se poate paria doar la agentiile cu licenta de la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc. Poti verifica daca o casa de pariuri are licenta direct de pe site-ul lor. O sa gasesti in partea de jos a site-ului numarul de licenta, dar si sigla institutiei ONJN. Daca nu vezi aceste informatii, atunci nu-ti fa cont si nu paria la respectiva agentie. De ce? Pentru ca te poti trezi acasa cu o amenda.

Mult succes si nu uita: pariaza responsabil!