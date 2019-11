Care este istoria faiantei?

Faianta antica

Termenul de faianta provine la un fel de ceramica aparuta in timpul perioadei Renasterii in Franta si Italia. Faianta a stat la baza decorarii multor cladiri in Evul Mediu, inclusiv pe cele ale civilizatiei islamice, precum Bibi Jawindi in Pakistan, construit in secolul 15. Faianta antica, pe de alta parte, este un material creat, probabil, pentru a imita culoarea si luciul unor pietre pretioase.

Faianta a fost utilizata in industria bijuteriilor in Egipt acum aproximativ 5500 de ani. Forme ale faiantei au fost descoperite in Epoca de Bronz Mediteraneana, iar obiecte din faianta au fost descoperite de arheologi in civilizatiile stravechi din Mesopotamia, Egipt si altele. Evidente pentru productia de faianta in mileniul 4 i.Hr. au fost descoperite la siturile arheologice din Mesopotamia, la Hamoukar si Tell Brak. Obiecte din faianta au fost descoperite in Egipt la situl Badarian. Faianta a fost un produs de baza in timpul schimburilor din Epoca de Bronz.

Practici de producere a faiantei antice

Faianta antica a fost creata prin slefuirea cuartzului sau a cristalelor de nisip si amestecarea acestora cu diferite cantitati de sodiu, potasiu, calciu, magneziu. Amestecul era creat sub diferite forme, precum margelele sau amuletele, iar dupa aceea acestea erau expuse la caldura. In timpul caldurii, formele isi creau propriul luciu si aveau culori particularizate.

Tipuri de obiecte create de faianta antica includ amulete, margele, inele,

scarabei si chiar unele bile. Investigatiile recente asupra tehnologiei de productie a faiantei din zonele egiptene idica faptul retetele s-au schimbat de-a lungul timpului si de la zona la zona. Unele dintre schimbari includ utilizarea sodiului ca flux aditiv – fluxul ajutand materialele sa fuzioneze

impreuna daca sunt incalzite la temperaturi mari. De fapt, materialele componente din sticla se topesc la temperaturi diferite, iar pentru a face faianta trebuie sa moderezi punctele de topire.

Culorile originale ale faiantei au fost create prin adaugarea aramei (pentru a obtine o culoarea turcoaza sau manganul (pentru a deveni negre). In timpul productiei de sticla, in jurul anului 1500 i.Hr. culori aditionale au fost create, incluzand rosu mangan, albastru cobalt si o nuantade galben.

Cine erau cei care creau faianta?

Sunt multe scene in arta egipteana care arata lucratorii de ceramica, dar numai o scena este posibil sa ii surprinda pe cei care produceau faianta. Ea provine din a 26 Dinastie Theban, din timpul domniei lui Psamtek I.

Excavarea unui mormant la Lisht a dezvaluit ceremonia Debeni, supravegheata de lucratorii de faianta si exista si alte texte funerare legate de aceste fapte.

Papirusul pentru inmormantarile in timpul Dinastiei 19 au apartinut unui om numai Qn-hr, care are titlul de imy-r irw khshdj, care in prezent include termenul de faianta. Pe langa acestia au mai existat si altii, cei mai multi lucratori de faianta, care si-au lasat munca generatiilor viitoare, raman nedescoperiti.

