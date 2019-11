Bogdan Matei, senator PSD: Au găsit soluția! Să taie de la educație! Dezastruos!

De-a lungul carierei mele ca profesor am încercat pe cât posibil să mă implic în educație, iar de când sunt senator, am venit în sprijinul învățământului cu idei și propuneri care să faciliteze viața profesorilor, dar care să îi ajute și pe elevi.

Rectificarea bugetară a Guvernului Orban mai taie 2 miliarde de la bugetul Educaţiei.

Asta este România dorită de Iohannis și Orban? Asta este România educată? Unde se taie tocmai de la un buget care dimpotrivă ar trebui ajutat și care reprezintă o prioritate națională?

Dacă vrem ca lucrurile să meargă bine în această țară trebuie să investim în viitorul ei, adică în educația copiilor noștri.

Dar suntem liniștiți că PSD nu a câștigat alegerile și încep să se vadă prioritățile acestui guvern…

Am o singură întrebare pentru Președintele României, la care cunosc și răspunsul…

Câți ani aveți domnule președinte Iohannis?

Răspuns: “PSD!”

