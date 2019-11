5 locuri in care valcenii isi pot duce copiii la joaca iarna aceasta

Sosirea sezonului rece obliga parintii din Valcea sa se gandeasca la alte variante de a petrece timpul liber alaturi de copiii lor. Temperaturile scazute de afara incep sa alunge oamenii din parcuri si ii indeamna sa descopere noi solutii interesante, atractive si educative pentru micuti.

Din fericire, nu este deloc greu sa gaseasca locuri in care sa-si poata duce prichindeii la joaca in iarna aceasta, mai ales ca judetul Valcea este renumit pentru peisajele naturale fabuloase, monumentele istorice, lacasurile de cult si pentru locurile numeroase, in care toata lumea se poate distra pe cinste, chiar si atunci cand frigul de afara incepe sa-si faca simtita prezenta tot mai mult.

Afla unde te poti distra senzational in compania celor mici!

Iarna devine un anotimp extrem de placut de toti romanii. Zapada pufoasa ramane o atractie pentru oricine, chiar si pentru seniorii care isi aduc aminte cu placere de zilele de sanius, de momentele in care isi puneau patinele in picioare si se amuzau copios alaturi de prieteni sau de clipele cand reuseau cu succes sa construiasca un om de zapada impresionant, cu obrajii rosii de frig.

In Parcul Mircea cel Batran din Ramnicu-Valcea este deschis un loc de distractie, practic a fost modernizat fostul perimetru de joaca. Multi parinti prefera sa mearga aici, chiar si in zilele de iarna, deoarece micutii au nevoie de aer curat si sa petreaca timp liber in parc, in ciuda temperaturilor scazute. In sezonul rece exista si zile cu soare, fara vant, zapada sau ploaie, iar iesirea in parc ramane o idee buna. Patinoarul artificial isi deschide curand portile, o adevarata surpriza pentru toti locuitorii orasului, care abia asteapta sa-si puna in picioare patinele si sa se distreze alaturi de copii si nepoti. Gheata este de foarte buna calitate, exista si tutori pentru a-i invata pe micuti cum sa deprinda mai usor tehnicile patinajului, sa nu se raneasca si sa se distreze pe cinste.

Derdelusul ramane una dintre principalele distractii ale copilariei. Cand iarna soseste si aduce cu sine zapada, practicarea acestei activitati poate fi realizata in orice zona din apropierea orasului, acolo unde exista un deal sau o coasta de pe care micutii pot aluneca fericiti. Multi parinti au cumparat deja saniute pentru copii si au pus la punct aventuri extraordinare in familie, imediat ce zapada se va asterne peste tot. Salina Ocnele Mari poate fi un alt loc perfect pentru relaxare, dar si pentru joaca. Aici este amenajata o zona turistica, incluzand muzeul, terenurile sportive, magazinele de suveniruri, restaurantele si locurile pentru joaca. Micutii se pot distra extraordinar si isi pot imbunatati sanatatea cu ajutorul aerului din interior, recomandat, de altfel, de medici. In zona Lacului Vidra exista din 2012 prima partie de schi de aici, asa ca valcenii isi pot duce copiii sa invete tainele acestui sport interesant. Distractia va fi garantata pentru ca transportul este asigurat de catre telegondola si teleschi. Cui nu-i place sa priveasca de la inaltime peisajul?

In concluzie, judetul Valcea vine in intampinarea dorintelor micutilor cu multe zone potrivite pentru divertisment, din cele mai diverse, chiar si in sezonul de iarna. Atractiile sunt numeroase si parintii au de unde alege.

