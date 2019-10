Votează un om cu suflet de român! Votează un patriot adevărat! Votează Viorica Dăncilă președinte!

Votează un om cu suflet de român!

Votează un patriot adevărat!

Votează Viorica Dăncilă președinte!

În această bătălie electorală, doamna Viorica Dăncilă este candidatul care a dovedit că iubește românii, iubește România!

Este cea care, din funcția de prim-ministru al României, a crescut veniturile românilor, a creat o viață mai bună și mai demnă pentru fiecare.

Prin măsurile realizate a reușit să aducă stabilitate în țară și a militat permanent la echilibru și unitate. Este cea care a înțeleles că viitorul nostru este într-o Românie care stă cu capul sus, într-o Românie care își iubește poporul și are grijă de toți ai ei.

Partidul Social Democrat are un candidat bun, corect, care își iubește semenii, un patriot adevărat, un Om care dorește doar ce este mai bun pentru români și România – Viorica Dancilă!

Având în vedere toate proiectele foarte bune pe care Partidul Social Democat și liderul Viorica Dăncilă le-au realizat, consider că românii vor analiza serios toate aceste măsuri și vor vota un președinte care empatizează cu ei, un președinte pentru toți.

Celor care mi-au acordat votul în anul 2016 și tuturor celor care au încredere în mine le transmit să fie alături în continuare de Partidul Social Democrat și să voteze un Om care se luptă pentru a face lucruri bune pentru fiecare român.

Votează Viorica Dăncilă președinte!

Votează Partidul Social Democrat!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

Comandat de Partidul Social Democrat-PSD | Executat de SC Rebedit SRL – portal: www.ziaruldevalcea.ro | CMF: 31190008