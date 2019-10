Vâlcea, județul cu cea mai mare speranță de viață din România! Valcenii detin secretul longevității!

Vâlcea este județul în care se trăiește în medie până la 80 de ani, cu cinci ani mai mult decât media pe țară, potrivit Institutului Național pentru Statistică. Am mers acolo să aflăm direct de la oameni cum fac de trăiesc mai mult decât restul conaționalilor. Apă, aer, pământ și fără politică sunt câteva dintre secretele… desecretizate pe loc de localnici.

La 1900, speranța de viață era de 36 de ani. Înspăimântător pentru cineva care doar ce a împlinit 34 de ani. Liniștea a venit din ultimele rapoarte ale Institutului Național de Statistică: românii trăiesc în medie până la 75 de ani. Iar județul fruntaș în acest top este Vâlcea. Așa că am mers în ținutul apelor minerale ca să aflăm direct de la vâlceni ce-i ține în viață până la 80 de ani. În medie. Cu 8 ani mai mult decât mai puțin norocoșii conaționali de la capătul celălalt la clasamentului speranței de viață și de hartă: sătmărenii. În Satu Mare, se trăiește în medie până la 73 de ani.

În Băile Olănești ne-a primit cu o cană cu apă rece de la fântână Gheorghe Răduț, mai cunoscut ca nea Virgil, pentru că mama sa l-a născut în drumul spre târg, în fața casei unui Virgil. Bărbatul în vârstă de 80 de ani a trăit o copilărie idilică pe care vrea să o reclădească acum pentru strănepoata sa, care ne întâmpină liberă și zburdalnică, îmbrăcată doar în chiloței. Îi pune tatăl ei o rochiță de prințesă pentru poză ca apoi să se întoarcă la ținuta de alergat prin bătătură. Gheorghe Răduț, cunoscut ca ”nea Virgil” Gheorghe Răduț ne plimbă prin mândrețea lui de grădină cu legume și zarzavaturi. Primim roșii și castraveți și busuioc. „Pe vremea mea, la nunți, se punea busuioc după ureche”, își amintește bărbatul.

Apă de fântână, legume din grădină și familia alături

Ne întoarcem la fântâna cu apă rece pe care a făcut-o în 1989. „Păi lui Gheorghiu Dej și lui Ceaușescu, dimineața la 5 pleca mașina cu ape minerale la București”, povestește bărbatul, care e înconjurat de familia extinsă, de frați, nepoți și strănepoți. Familia bună te întinerește. Dar când vine vorba de dat sfaturi, nea Virgil se întoarce mereu și mereu la povețele mamei sale căreia o lună îi mai trebuia ca să atingă suta. „Mama și-a făcut mâncare în fiecare zi. Cu ce avea ea prin curte. Și până la 95 de ani a lucrat în grădină”, îi dă exemplu fiul care pare să ducă tradiția longevității mai departe. „Mă simt destul de bine. Fac activități, ajut soția în gospodărie, mă plimb, merg pe la biserică. De 40 de ani mă mențin la 65-66 de kile, la 1,63 m înălțime. Am cosit, am strâns poame, am făcut treburi dintr-astea”, mai spune nea Virgil, mângâind pe cap un câine credincios care îl urmează peste tot, tras ca de un magnet.

Îl rog să dea sfaturi de viață bună și altor muritori. În primul rând aș zice că în viața omului, prima condiție e să fii sănătos, adică să pleci de la început cu acest avantaj. Și urmează să ți-o întreții, să nu faci excese, nici de mâncare, nici de băutură, nici de muncă. Pe toate să le faci cât se poate de cumpătat. Mama mi-a spus o vorbă: maică, oricât ai mânca astăzi, mâine tot ți-e foame. Să nu fii lacom!

Gheorghe Rădu: Ape minerale cu măsură și doar la recomandarea medicului

Apele de la izvoarele Olăneștiului: Gheorghe Răduț recunoaște că nu prea le bea, că ai nevoie de recomandarea medicului. Ba chiar îți pot opri brusc viața dacă bei fără măsură, fiindcă pot crește tensiunea rapid. Izvoarele de la Olănești sunt căutate pentru propritățile tămăduitoare pe care le are apa Izvoarele sunt numerotate în funcție de beneficii și apele trebuie băute în ziua respectivă, că altfel își pierd proprietățile. Oricum, e bine să le recomande un medic și localnicii nu le prea gustă. „Ca să ne menținem, facem sport, mișcare, alimentația… Acum bem o cafea de la automat și nu prea e bună, dar suntem în vizită aici… Ce să facem? Stres mai puțin, politică mai puțină”, spune un domn care își face pauza pe o bancă. Vorbește cu prietenul său de-o viață care e de părere că „munca și alimentația” sunt ingredientele câștigătoare.

„Secretul tinereții cred că e aerul care e aici, nu e poluarea care e în municipiul București, contează foarte mult. Și e importantă munca. Munca ne menține”, spune o doamnă care își ia porția de aer curat în parcul din centrul orașului.

„Să ne facem o viață din care să nu vrem să evadăm”

Venit în vacanța anuală la Băile Olănești, un profesor din județul vecin, Argeș, crede că sunt multe lucruri care îți lungesc viața: sportul, măcar 5000 de pași pe zi, sportul mental – integrame și lectură, discuțiile cu prietenii, familia. „Sunt mulți colegi care mă întreabă: măi, de ce te duci an de an la Olănești? Și eu le spun, e un citat celebru dintr-un autor Seth Godin, un american, care spune: în loc să ne gândim un an întreg unde să ne facem următoarea vacanță, mai bine să încercăm să ne facem o viață din care să nu vrem să evadăm”, ne dă replica de final bărbatul. Turiștii vin din toate colțurile țării la Olănești. Aerul curat, apa bună și proaspătă, pământul care le dă legume sănătoase. Vâlcenii au parte de toate astea și asta cred ei că le face viața mai bună și mai lungă. E drept, niciun cercetător nu le-a confirmat științific supozițiile. Dar nu au nevoie, atâta vreme cât au devansat celelalte județe la longevitate. Japonia e pe primul loc Chiar dacă vâlcenii muncesc să crească speranța de viață din România, tot suntem departe de alte țări. Japonia e prima țară din lume la longevitate, cu o medie de 84 de ani, urmată de Elveția, Singapore, Australia și Spania. Țările cu cea mai scăzută speranță de viață din lume sunt Sierra Leone, Angole și Republica Centrafricană, unde se trăiește, în medie, doar până la 50-52 de ani.

Andreea Archip, reporter Libertatea