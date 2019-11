Un barbat din Valcea invita copiii acasa sa le dea rechizite si ii agresa sexual Un barbat din Valcea invita copiii acasa sa le dea rechizite si ii agresa sexual

Un barbat de 47 de ani, din Ramnicu Valcea, a fost arestat, fiind suspectat ca ar fi agresat sexual doi copii de 7 si 10 ani, in mod repetat, in perioada septembrie – octombrie 2019.

Politistii valceni au dispus retinerea pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de agresiune sexuala si corupere sexuala, fapte ce ar fi fost savarsite in forma continuata.

“In fapt, la data de 29 octombrie, mama celor doi minori a sesizat Politia Municipiului Ramnicu Valcea despre faptul ca vecinul sau de bloc i-a agresat sexual cei doi copii minori, pe care acesta ii invita frecvent in locuinta sa, oferindu-le rechizite scolare.

Politistii au descins la locuinta barbatului, din municipiul Ramnicu Valcea, de unde au ridicat in vederea efectuarii cercetarilor mai multe medii de stocare tip memory stick (16 bucati), DVD – CD (peste 200 de bucati), 3 laptopuri, o unitate centrala, o unitate stocare imagini DVR si alte bunuri care intereseaza cauza”, a transmis, joi, IPJ Valcea.

Barbatul a fost retinut initial pentru 24 de ore, iar incepand de miercuri seara fata de acesta a fost luata masura arestarii preventive pentru 30 de zile de catre Judecatoria Ramnicu Valcea.

Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de agresiune sexuala si corupere sexuala, ambele fapte fiind savarsite in forma continuata, sub directa coordonare a procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea.