Theodor Paleologu: Candidez la funcția de președinte cu convingerea că România merită mai mult!

Sunt Theodor Paleologu, profesor, antreprenor în domeniul educației și fondator al Casei Paleologu, o școală privată de studii umaniste. Am studiat filozofie și teorie politică la Paris și München, am predat în Franța, SUA și Germania. Am servit România ca ambasador, ca deputat, ca ministru al culturii și cultelor. Alături de sute de mii de români, am protestat în ultimii ani împotriva abuzurilor și incompetenței regimului actual.

Candidez cu convingerea că peste 5 ani voi trăi într-o Românie sigură, care își va apăra cetățenii, oriunde ar fi ei în lume; o Românie respectată atât în exterior — de către comunitatea internațională, cât și în interior — de către clasa politică.