Stiai ca poti folosi calculatorul Casco online pentru a obtine asigurarea de care ai nevoie?

In ziua de astazi, tot mai multi soferi sunt implicati in diverse incidente sau accidente auto, iar pagubele produse sunt uneori destul de serioase, ceea ce presupune cheltuirea unor sume de bani impresionante, din propriul buzunar. Din fericire, exista posibilitatea ca acest lucru sa fie atenuat prin incheierea unei asigurari facultative auto cu acoperirea riscurilor.

Pentru ca niciodata nu poti sti exact la ce poti fi expus, ar trebui sa te gandesti bine la toate acoperirile de care ai nevoie in diferite cazuri, inainte sa inchei orice tip de asigurare, precum si la pretul pe care il vei plati. In acest sens, un rol important in decizia ta il poate avea calculatorul CASCO. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa introduci cateva date specifice ale autoturismului, precum si preferintele personale pentru acoperirea CASCO.

Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le stii pentru a beneficia de asigurarea Casco potrivita

Intri pe site-ul Gothaer.ro si accesezi calculatorul. Aici vei completa cateva date cerute, ce se refera la anul de fabricatie al autoturismului, producatorul si modelul acestuia, capacitatea cilindrica, precum si alte informatii tehnice necesare pentru a incheia o asigurare optima. Daca ai la indemana numarul de identificare al masinii (seria de sasiu), obtii informatiile dorite si mai repede.

Dupa ce vei introduce detaliile solicitate vei obtine o cotatie de pret pentru asigurarea CASCO. Asigurarea poate acoperi pagubele produse de accidente, furtul autoturismului sau daune provocate ca urmare a tentativei de furt, vandalism , pagube produse de coliziunea cu animalele salbatice, pagube produse de rozatoare, avariile provocate de inundatii, dar si acoperirea daunelor provocate de conducerea autovehiculului de catre alti soferi decat cel asigurat, cu consimtamantul acestuia .

Evident ca te intereseaza in mod deosebit pretul acestei asigurari si, pentru a-l obtine, trebuie neaparat sa alegi nivelul de fransiza , adica suma fixa pe care o retine asiguratorul in cazul unei daune. Poti opta si pentru varianta fara fransiza, dar atunci costul va fi un pic mai mare.

Acest tip de asigurare se obtine usor din mediul online, nefiind nevoie de o deplasare catre un punct de lucru fizic, iar plata se poate face tot virtual, rapid si usor. Astfel, dupa parcurgerea documentatiei atasate asigurarii – pe care iti recomandam sa o parcurgi cu atentie, iar daca ai intrebari sa contactezi asiguratorul, nu vei pierde mult timp si te vei asigura imediat. Foarte important de stiut cu privire la aceasta asigurare este ca se poate plati in rate (direct pe site-ul Gothaer) si ca poti beneficia de peste 200 de unitati reparatoare pe intreg teritoriul Romaniei, cu decontare directa. Bineinteles ca asiguratorul iti va solicita si o inspectie de risc, dar este normal, nu?

Exista si cateva acoperiri suplimentare incluse in asigurare, pe care le-ai putea considera extrem de atractive: asigurarea asistentei rutiere (tractare, depozitare si cazare pasageri), despagubirea in cazul Regresului RCA fara aplicarea fransizei si nu numai.

In concluzie, autoturismul tau merita o asigurare adecvata in caz de accidente soldate cu avarii si totul la un pret foarte bun. Asigurarea CASCO se acorda pentru multe riscuri (avarii, furt, vandalism) in timp util, garantand plata corecta a daunelor care pot aparea.

A, si in perioada asta, daca iti asiguri masina cu Casco beneficiezi si de o oferta speciala .

