Scenariu alarmant de la Transelectrica pentru CET Govora! 

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a solicitat Transelectrica o actualizare a Planului de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2018-2027, care sa ia in calcul mai multe scenarii de evolutie a capacitatilor de productie, rezultand faptul ca in anul 2020 ar fi necesara punerea in functiune a unor capacitati de producere a energiei electrice cu o putere totala instalata de 300/600 MW.

“Rezultatul analizei: pentru anul 2022 se inregistreaza o lipsa de capacitate de producere in SEN in raport cu cererea de consum de 1799 MW, iar pentru anul 2027 o lipsa de capacitate de producere de 2512 MW. Aceste valori sunt la limita capacitatii de import a liniilor electrice de transport transfrontaliere. Conform concluziei din propunerea de completare a PDRET 2018-2027: “Acoperirea unei parti importante a consumului intern net prin import implica anumite riscuri legate de potentiala lipsa de resurse regionale in ceea ce priveste capacitatile de producere a energiei electrice, tinand cont de soldul anual al tarilor din regiune, care, cu exceptia Bulgariei si Cehiei, sunt net importatoare (Ungaria, Polonia, Croatia, Serbia)”, arata ANRE.

La orizontul de timp 2025 ar fi necesara existenta unei capacitati disponibile suplimentare de cel putin 570 MW (scenariul conservator), respectiv de 670 MW (scenariul de referinta).

Printre scenariile luate in calcul de Transelectrica se numara cel critic, care prevede nerealizarea unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda pana in 2027 si nerealizarea de investitii noi, ce ar trebui puse in functiune in 2022, la Arad, Govora si in Bucuresti si scenariul modelat, care prevede diminuarea si disparitia CE Oltenia, CET Govora, CET Drobeta si CET Galati, fie din considerente tehnice, fie din cauze financiare.

Transelectrica apreciaza ca alimentarea zonei metropolitane Bucuresti este o problema fara solutie in prezent. “Din cele prezentate in cadrul acestei sectiuni a completarii la Planul de dezvoltare a RET reiese ca, pana acum, in privinta solutiei de perspectiva pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a zonei metropolitane Bucuresti, nu exista o fundamentare tehnico-economica care sa sustina luarea unei decizii pentru o solutie tehnica, ce ar permite trecerea la o faza care sa contureze unul sau mai multe proiecte de investitii. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. mentioneaza ca a fost achizitionat prin licitatie deschisa “Studiu privind dezvoltarea retelei electrice de alimentare a zonei metropolitane Bucuresti – perspectiva pe 10 ani”. Acest studiu se va finaliza la inceputul anului 2020. Asigurarea alimentarii cu energie electrica a zonei metropolitane Bucuresti la nivelul cerintelor actuale, ramane o problema nerezolvata de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A”, arata ANRE.

Conform datelor Ministerului Energiei, din cei 24.000 MWh din capacitatile de productie de energie din Romania lipsesc 8.000 MWh, situatie generata de conditii juridice, de finantare, de conditii de mediu sau tehnice. Capacitatile de productie din Romania asigura in prezent o productie de cel mult 8.000 MWh.

Frank Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, declara recent ca Romania a fost aproape de un blackout, adica de caderea sistemului energetic, de doua ori, in 2019, atunci cand Unitatea 1 de la CNE Cernavoda a fost oprita, in 18 septembrie si inca o data la inceputul anului.

Neel a precizat, in cadrul unei conferinte de profil, ca aceste doua situatii de blackout au aparut pe fondul lipsei de investitii in centrale si pentru ca nu exista posibilitatea incheierii unor contracte pe termen lung.

Sursa: mediafax.ro