Remus Borza, PARIU legat de moțiune. Analiză la sânge: Niciun Guvern PNL sau USR nu își va permite!

„Aș paria acum că moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă nu va trece. 237 de semnături pentru moțiune nu înseamnă automat și 237 de voturi. Eu cred că UDMR va putea fi împăcat de către PSD”, a spus Remus Borza la DCNews, deputatul adăugând ulterior că Viorica Dăncilă are mai mult de oferit decât opoziţia.

Guvernarea PSD, jumătatea plină a paharului

„Sunt elemente pozitive în guvernarea actuală pe care PSD nu a știut să le comunice suficient. PSD trebuia să iasă la tablă și să scrie cu liniuțe rezultatele înregistrate în acești ani. De exemplu, în 2011, PIB-ul țării era de 557 miliarde lei. În 2019, e 1.022 miliarde lei. S-a dublat! În 2011, salariul minim pe economie era 670 lei, iar în 2019, 2080 lei pentru angajatul cu studii medii și 2350 lei pentru cel cu studii superioare. Punctul de pensie în 2011 era 732 lei. În 2019, e 1265 lei. Fiscalitatea s-a relaxat. TVA-ul a scăzut de la 22 la 19%, chiar 5% pentru produsele alimentare și unele imputuri pentru agricultură. Impozitul pe venit a scăzut de la 16 la 10%. Impozitul pe profit e 16%, iar pentru IMM-uri, care reprezintă peste 90% din totalul celor 600.000 de firme active în România, e 1% din cifra de afaceri. S-au redus contribuțiile pe salarii, CAS și CASS. S-au creat peste 500.000 de noi locuri de muncă. PSD a stimulat dezvoltarea și creșterea economică, dovadă că am avut și 7% creștere economică în 2017, cea mai mare din Europa. Pe primele șase luni din 2019, am avut o creștere economică de 4,7%, în condițiile în care cea mai mare economie a Europei a înregistrat pe primul trimestru o anemică creștere economică de 0,4%, pentru ca, în trimestrul II, economia germană să înregistreze -0,1%. Majoritatea analiștilor economici opinează că, și în trimestrul III, economia Germaniei va fi pe minus, ceea ce va însemna intrarea în recesiune tehnică. Câtă vreme nu există o strategie de comunicare la PSD și niște comunicatori credibili și carismatici, opoziția reușește, printr-o comunicare articulată, să anuleze toate aceste realizări ale Guvernelor PSD”, a spus Remus Borza.

De altfel, chiar azi deputatul a vorbit despre un succes înregistrat de Cabinetul Dăncilă care a trecut aproape neobservat. E vorba de recenta promovare a României la statutul de Piață Emergentă. Mai multe despre acest articol AICI.

Guvernarea PSD, jumătatea goală a paharului

„Am vorbit de jumătatea plină a paharului din guvernarea PSD, dar cei care vor veni după acest Guvern, în eventualitatea în care trece moțiunea, trebuie să administreze și jumătatea goală a paharului. Mă refer la datoria externă a României care, chiar dacă este sub 35% din PIB, departe de media europeană de 83%, înseamnă, totuși, 104 miliarde euro. Doar în contul dobânzilor, vom plăti, anul acesta, 3,5 miliarde euro, echivalentul a trei autostrăzi Pitești – Sibiu. Dacă ne împrumutam ca să finanțăm investițiile, era în regulă. Din păcate, am finanțat consumul. Și în acest an, ca și în ultimii trei ani, vom sacrifica investițiile, pentru a plăti salarii și pensii majorate. Prin Legea bugetului de stat, am alocat suma de 47 miliarde lei pentru investiții. La nouă luni de zile, banii efectiv decontați pe cheltuieli de capital reprezintă doar 19 miliarde lei. Investițiile sunt cele care dau sustenabilitate și trăinicie creșterii economice. În ultimii trei ani, cheltuielile de personal și de asistență socială s-au majorat cu peste 70 miliarde lei, echivalentul a 15 miliarde euro. Cu banii aceștia, construiam multe sute de km de autostradă, spitale, școli și câteva fabrici sau uzine. Majorarea veniturilor salariale pentru anumite categorii socio-profesionale nu s-a făcut ținându-se cont de eficiența și productivitatea muncii. Cheltuielile de personal și de asistență socială au ajuns, în 2019, la 212 miliarde lei, respectiv 62% din bugetul țării! Efectele acestor măsuri populiste se văd în deficitul bugetar și deficitul de cont curent. La șase luni, deficitul bugetar a ajuns la aproape 20 miliarde lei, reprezentând 1,94% din PIB, în condițiile în care, prin Legea bugetului de stat, Guvernul și-a asumat un deficit bugetar pe întregul an 2019 de 26 miliarde lei! Excesul de lichiditate și masă monetară din piață va conduce la un deficit de balanță comercială în 2019 de 17 miliarde euro, depășind recordul consemnat anul trecut, de 15 miliarde euro! În loc să reindustrializăm România, creăm milioane de locuri de muncă în alte țări, importând bunuri de aproape 90 miliarde euro”, a punctat deputatul.

„Nici opoziția nu e mai brează”

„Vrem să răsturnăm un Guvern care a performat fără să știm ce punem în loc. Nu avem un posibil premier, o echipă guvernamentală și cu atât mai puțin un program de guvernare. Populismul nu e de stânga sau, în egală măsură, e și de dreapta. Un Guvern PNL, în perioada 2007-2008, a crescut numărul bugetarilor de la 800.000 la peste 1.300.000, a crescut fondul de salarii cu 67%, și a raportat cu mândrie patriotică în 2008 un deficit bugetar de 5,4%, deși România înregistra o creștere economică record de 8,5% și consemna un nivel record al investițiilor străine directe de 9,5 miliarde euro. Într-un an electoral, cu două rânduri de alegeri – locale și parlamentare – niciun Guvern PNL sau USR nu își va permite să ia măsuri de restructurare și reorganizare a aparatului bugetar și de reformă a marilor sisteme publice – administrație, sănătate și învățământ”, a declarat Remus Borza.

Sursa: dcnews.ro