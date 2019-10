PNL Valcea nu va colabora cu PSD, ALDE si PER la alegerile locale! Cercetatul PENAL Cristian Buican declanseaza vanatoarea de vrajitoare!

Cel mai nociv si demagog politician valcean, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie in dosarul nr. 36/P/2016, pe numele lui Cristian Buican, s-a apucat sa negustoreasca functii publice. Ieri seara a avut loc o sedinta lărgită a PNL Valcea pentru a se stabili modul in care va fi impartit ciolanul… functiilor la Valcea. Foamea mare din glanda gastii de politruci penibili din jurul ciobanului Buican a emis si cel mai jenant comunicat de presa din istorie, in conditiile in care cei mai multi directori de institutii publice deconcentrate, directori de la institutii subordonate CJ Valcea, dar si primari in judet sunt… LIBERALI! Cu aceasta ocazie, primarii liberali i-au reproșat lui Buican ABERATIA alegerii primarilor din doua tururi. Acesta este mesajul prin care Buican da startul vânătorii de… vajitoare:

PNL Vâlcea mizează pe integritate și responsabilitate.

În urma multiplelor zvonuri și scenarii ce au apărut în spațiul public din județul Vâlcea după căderea Guvernului Dăncilă și ca urmare a deciziilor adoptate în cadrul Colegiului Director Județean al PNL Vâlcea, vineri, 11 octombrie 2019, președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, anunță public obiectivele filialei pentru perioada următoare, cu scopul unei corecte informări ale vâlcenilor:

1. Principalul obiectiv al filialei PNL Vâlcea din perioada imediat următoare este câștigarea alegerilor prezidențiale din județ. Considerăm că este de datoria noastră să continuăm întâlnirile cu vâlcenii, pentru a convinge câți mai mulți dintre aceștia de ce Klaus Iohannis merită încă un mandat de Președinte al României. Ne exprimăm speranța că vâlcenii au înțeles că realegerea Președintelui Klaus Iohannis reprezintă primul pas spre o țară normală, în care ne dorim cu toții să trăim și să ne creștem copii.

2. Al doilea obiectiv al filialei este stabilirea candidaților PNL Vâlcea (de la cea mai mică localitate și până la candidatul PNL pentru municipiul Râmnicu Vâlcea) pentru alegerile locale din primăvara anului viitor și câștigarea acestora, atât la nivel de municipii, orașe și comune, cât și la nivel județean. Pe această cale, suntem convinși că majoritatea vâlcenilor s-au săturat de incompetența, nepăsarea și jaful reprezentanților ”Alianței Binelui” de la Vâlcea (#PSD – #ALDE – #PER), ce au demonstrat cu prisosință că nu îi interesează altceva decât binele propriu și al găștii din jurul lor.

3. Reafirmăm public că #NU vom colabora cu reprezentanții PSD, ALDE sau PER, care în ultimii 3 ani au distrus economia județului Vâlcea și au adus acest acest județ în buza prăpastiei. Jaful din banii publici din ultimii 3 ani va fi demascat de către PNL Vâlcea, iar responsabilii vor fi dați pe mâna justiției. Considerăm că niciodată în ultimii 30 de ani nu a existat un furt mai mare din banii publici ai vâlcenilor și suntem convinși că vinovații vor plăti.

4. Suntem conștienți de dificultatea sarcinii noastre și facem un apel public la responsabilitate. Tuturor oamenilor cinstiți și profesioniștilor recunoscuți le transmitem că îi așteptăm alături de noi pentru refacerea a tot ce s-a distrus în ultimii ani, atât la nivel județean cât și la nivel național. De asemenea, celorlate forțe politice responsabile le adresăm o invitație la colaborare onestă, în interesul vâlcenilor. Coagularea tuturor acestor forțe (profesioniști recunoscuți, forțe politice responsabile, oameni cinstiți, societate civilă onestă etc.) reprezintă primul pas spre un județ prosper, în care administrația publică se face transparent, pentru oameni și nu pentru decidenți, așa cum se întâmplă în prezent.