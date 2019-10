In atentia SOMERILOR: Sute de locuri de muncă vacante in judetul Valcea 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT COD INREGISTRARE: 18264803 ADRESA: STR.REMUS BELLU,NR.6 TELEFON: 0250739881/0250738255 1 1 1 Inginer,cunostinte operare calculator Concurs Valabilitate: 29.10.2019-12.11.2019 Sef compartiment Mecanizare Energetic Concurs Valabilitate : 28.10.2019-11.11.2019 Inginer Concurs Valabilitate: 30.10.2019-13.11.2019

AJAX DISTRIBUTION 2015 S.R.L. COD FISCAL: 34089100 ADRESA: STOLNICENI,NR.208 A TELEFON: 0770199093/0770160263 1 1 Conducator auto,cat.B-vechime in domeniu 2 ani Agent vanzari- vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 25.11.2019

ALBARESOR S.A. COD FISCAL: 12762825 ADRESA: STR.RAURENI,NR.288 TELEFON: 0350805008/0250734862 E-mail: scalbaresor@gmail.com 4 4 Muncitor necalificat Muncitor calificat Valabilitate: 01.11.2019

ALEXA INVEST S.R.L. COD FISCAL: 23654764 ADRESA: STR.LIBERTATII,NR.24 TELEFON: 0723270010 1 Lucrator comercial Valabilitate: 14.11.2019

ANNABELLA S.R.L. COD FISCAL: 6532457 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL.: 0757100039 5 8 5 3 Casier Vânzător Manipulant marfa Operator calculator Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea. Valabilitate: 28.11.2019.

ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.49 TEL./FAX: 0250/733308 5 10 Muncitor necalificat Preparator conserve Valabilitate: 15.11.2019

ANGIS ANGELO S.R.L.-D COD FISCAL: 41753146 ADRESA: BAILE GOVORA,STR.T.VLADIMIRESCU,NR.157 TELEFON: 0730664999 2 1 1 Vanzator ambulant Agent de vanzari Manipulant marfuri Valabilitate: 14.11.2019

ANTARES TRANSPORT S.A COD FISCAL: 1472990 ADREESA:STR.DACIA,NR.10 TELEFON: 0741741201 6 1 1 1 1 Sofer autobuz cat.D Electrician auto Asistent manager Agent de paza Sef coloana Valabilitate: 12.11..2019.

ATELIER DANA TITA COD INREGISTRARE: 40859514 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.147 TELEFON: 0740857071/0747118613 E-MAIL: lavinia.m.nicolae@gmail.com 1 Croitor Valabilitate: 17.11.2019.

AVICARVIL S.R.L. COD FISCAL: 18658662 ADRESA: COM.FRANCESTI TELEFON: 0735789626 E-mail: Mihaela.Pirvu@carmistin.ro 14 14 1 2 1 Muncitor necalificat-scoala generala Manipulant marfuri-scoala generala Stivuitorist,studii medii autorizatie ISCIR Sofer-studii medii posesor permis cat.BCE,atestat transport marfa si cartela tahograf Se ofera tichete de masa,masa calda Locurile de munca se afla la Francesti Gestionar depozit Valabilitate: 30.10.2019

AVICARVIL FARMING S.R.L. COD FISCAL: 33307231 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0735789625/0250738456 E-mail:ioana.gainuse@carmistin.ro 1 Electrician-vechime in domeniu 2 ani-calificare electrician Valabilitate: 31.10.2019

BACONY S.R.L. COD FISCAL: 8960379 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 07540375515/0754037514 1 Sofer cat.C si E,transport intern si international,vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 28.11.2019

BARRECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352, 0740154393 E-mail: barecolary@yahoo.com 1 1 2 1 1 1 1 Medic balneolog/reumatolog Bucătar Ospătar Camerista Lucrator in bucatarie Muncitor necalificat Ingrijitor hotelier Valabilitate: 28.11.2019..

BICA S.R.L. COD FISCAL: 6428635 ADRESA: ORLESTI, VALCEA ADRESA DE CONTACT: STR. UZINEI, NR.3, RM. VL TEL/FAX: 0350428408 / 0350428409 2 2 5 4 10 4 2 3 4 4 4 4 4 Receptioner Ajutor ospatar Sofer autocamion Mecanic utilaj Muncitor necalificat Masinist la masini pentru terasamente Inginer c-tii civile Dulgher Fierar betonist Mecanic auto Zidar rosar-tencuitor Sudor Lacatus mecanic Locurile de munca se afla la Rm. Valcea Valabilitate: 30.11.2019..

BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: INTRAREA PRIBEANU,NR.4 3 3 1 1 1 Muncitor necalificat Zidar Sofer cat.B( persoana handicap) Inginer constructii civile Inspector SSM Valabilitate: 17.11.2019

BOGMAR S.R.L. COD FISCAL: 10979365 ADRESA: STR.POPA SAPCA,NR.35 TELEFON: 0745752386 1 Sofer cat.B-vechime in domeniu 2 ani Valabilitate: 17.11.2019

BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL:6334476 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON:0250734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 10 10 1 1 1 1 1 Muncitor necalificat- studii medii Operator la fabricarea produselor fainoase- studii medii Inginer electromecanic Inginer ind.alimentara Designer grafica-studii superioare Electrician intretinere reparatii Manipulant marfuri Se ofera salariu atractiv,tichete de masa,transport gratuit Valabilitate: 08.11.2019

BUMERANG S.R.L. COD FISCAL: 22307805 ADRESA: BREZOI,SAT.PASCOAIA,NR.38 TELEFON: 0757763499 E-mail: info@pensiuneaterranova.ro 1 1 1 Bucatar/ospatar Lucrator pensiune turistica Camerista Se ofera tichete de masa Valabilitate:15.11.2019 ..

BUSAGA TAXI S.R.L. COD FISCAL: 33099998 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.155 TELEFON: 0754787864 1 Lucrator comercial Valabilitate: 25.11.2019

CARESI PRINT SRL COD FISCAL:34257468 ADRESA:BUDESTI , SAT RACOVITA 1 Agent vanzari (locul de munca se afla la Budesti) Valabilitate: 10.11.2019.

CARGOMIN S.R.L. COD FISCAL: 38474761 ADRESA: STR.PRINCIPALA,NR.7,PAUSESTI- MAGLASI TELEFON: 0756875271 1 Conducator auto cat.B Valabilitate: 28.11.2019

CIVIL SPEED S.R.L. COD FISCAL: 28136089 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.6 TELEFON: 0741628921/0350806279 3 3 3 1 Dulgher Fierar betonist Muncitor necalificat in constructii Deservent buldoexcavator Valabilitate: 15.11.2019..

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-SUCURSALA RM.VALCEA COD FISCAL: 400364445 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON:0250701200 E-mail: dan.pirnea@chimcomplex.com 1 3 1 1 2 Inginer chimist sectie de productie-vechimea in domeniu constituie avantaj-absolvent studii superioare profil chimie Operator chimist-vechimea in domeniu constituie avantaj-calificare in domeniu Inginer mecanic- vechimea in domeniu constituie avantaj-absolvent studii superioare profil mecanic Sef manevra sectia transport CFU-studii medii Sef tura-Sectia Clorosodice/Sectia Propenoxid-studii medii sau sup profil chimic Valabilitate: 12.11.2019

CMI DR.DOROBANTU SORIN COD FISCAL: 26996680 ADRESA: STR.M.EMINESCU,BL.B 14,SC.D TELEFON: 0740251335 1 1 1 Medic stomatolog Medic stomatolog rezident Asistent medical generalist Valabilitate: 18.11.2019

CONPHYS SRL COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM VALCEA,STR SRANDULUI, NR 52 TEL/FAX: 0250733323/0250731522 E-mail: conphys@conphys.ro 1 Analist serviciu client Valabilitate: 15.11.2019.

CONSINSTAL ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 19657649 ADRESA: B-DUL T.VLADIMIRESCU,NR.48 TELEFON: 0350421841 1 1 1 Sudor conducte polietilena curs calificare,constituie avantaj detinerea de permis de conducere cat.B Instalator incalzire centrala si gaze,curs calificare, constituie avantaj detinerea de permis de conducere cat.B Tehnician proiectant (cunostinte autocad, permis categ B) Salariul net minim 2362 lei Valabilitate: 02.11.2019

CONSTRUCT PROIECT S.R.L. COD FISCAL: 15493659 ADRESA: STR.G.STOIANOVICI,NR.7 TELEFON: 0350405524/0723617475 E-mail: constructproiect.vl@gmail.com 2 2 1 2 1 1 2 1 Muncitor necalificat in constructii Finisor Sofer buldoexcavator Sudor Dulgher Maistru constructor Fierar Contabil/economist,cunoasterea programului de contabilitate saga constituie un avantaj Valabilitate: 05.11.2019.

COSKUNOZ MA S.R.L. COD FISCAL: 39960441 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0250830031/0250830260 3 3 2 3 Automatist-vechime in domeniu 2-5 ani Sculer matriter-vechime in domeniu 3 ani Reglori masini unelte-vechime in domeniu 2 ani Mecanici masini si utilaje- vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 24.11.2019

DAVDARI TRUCK S.R.L. COD FISCAL: 17721702 ADRESA: STR.CAZANESTI,NR.126 TELEFON: 0742123824 3 Sofer cat.B Valabilitate: 02.11.2019

DAVKAR ORIENT S.R.L. COD FISCAL: 40849278 ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.9 TELEFON: 0732446141 2 2 Ospatar Bucatar-vechime in domeniu 2 ani Valabilitate: 14.11.2019

DELGUARD S.R.L. COD FISCAL:22551191 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.102 TELEFON: 0250730337 Emai:delguard.paza@yahoo.com;office@gelguard.ro 5 5 Agent de interventie Agent de securitate Valabilitate: 14.11.2019

DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L. COD FISCAL: 28244668 ADRESA: BUDESTI,SAT RACOVITA,STR,WDP,NR.1 TELEFON: 0374639067 1 2 19 10 Mecanic intretinere si reparatii-vechime in domeniu 2 ani-curs calificare Stivuitorist-vechime in domeniu 2 ani-autorizatie Confectioner asamblor articole din textile-vechime in domeniu 1 an-curs calificare Muncitor necalificat Se asigura transport ,tichete 15 lei/zi. CV,interviu,proba de lucru Valabilitate: 30.11.2019

DIANA S.R.L. COD FISCAL: 2540090 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.227 TELEFON: 0250748881 E-mail: resurseumane@diana.com.ro 20 2 1 5 5 3 2 18 Manipulant Lucrator gestionar productie Inginer industria alimentara Femeie de serviciu Transator Stivuitorist Lacatus mecanic Valabilitate: 14.11.2019 Lucrator comercial ( locurile de munca se afla la Calimanesti) Valabilitate: 14.11.2019

DINAMIC GRUP S.R.L. COD FISCAL: 6670506 ADRESA: PAUSESTI MAGLASI TELEFON: 0756272704 1 1 2 1 Gaterist-vechime in domeniu 3 ani Circularist-vechime in domeniu 2 ani Muncitor necalificat Inginer industria lemnului Valabilitate: 25.11.2019

DIVASTAL CONSTRUCT COD FISCAL: 38059560 ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.26 TELEFON: 0762368184 1 Instalator Valabilitate: 17.11.2019

ELECTRA RADU S.R.L. COD FISCAL: 1465977 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.11 TELEFON: 0250735891/0350404910 1 1 Vanzator Valabilitate: 02.11.2019 Ambalator manual brutarie Valabilitate: 28.11.2019

ELECTROVALCEA S.R.L. COD FISCAL: 5071860 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.19 TELEFON: 0250739188/0784251400 10 8 6 6 6 6 6 10 2 1 Finisor pentru constructii Zidar Fierar betonist Lacatus mecanic Instalator Electrician Sudor Muncitor in constructii Inginer( subinginer)constructor Valabilitate: 18.11.2019 Confectioner tamplarie de aluminiu si mase plastice Valabilitate: 30.11.2019

FCR FLORI IRIS S.R.L. COD FISCAL: 38723641 ADRESA: STR.MIHAI VITEAZU,NR.34 TELEFON: 0740961382 1 1 Vanzator Contabil-durata muncii 4 ore/zi Valabilitate: 15.11.2019

FOUR SEASONS SOAPS AND TREATS S.R.L. COD FISCAL: 41387428 ADRESA: STR.RAPSODIEI,NR.23 1 1 Manager proiect Director vanzari Valabilitate: 30.11.2019

FRASINUL SRL COD FISCAL: 2547102 ADRESA: LUNGESTI, VALCEA TEL: 0766307809 7 2 2 Sofer (pentru comunitate) Sofer (pentru intern) Mecanic auto Valabilitate: 9.11.2019

FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA COD FISCAL: 9658795 ADRESA: STR.GENERAL MAGHERU,NR.8,BL.S1,SC.C,AP.17 TELEFON: 0250736307/0722.291.605 E-mail: lidiadobre@inimapentruinima.org si adriana.vamesu@inimapentruinima.org 2 1 1 Educator specializat-studii socio-umane Valabilitate: 15.11.2019 Bucatar Asistent social-studii superioare,vechime in domeniu 2 ani Valabilitate:31.12.2019

FURNICUTELE S.R.L. COD FISCAL: 40076598 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.84 2 Lucrator sortator deseuri reciclabile Valabilitate: 30.11.2019

GENERALI ROMANIA S.A. COD FISCAL: 2886621 ADRESA: B-DUL N.BALCESCU,NR.16 TELEFON: 0754999025 1 5 Manager Consultant asigurari-4 ore/zi Valabilitate: 16.11.2019

GROUPAMA ASIGURARI AGENTIA RM.VALCEA COD FISCAL:6291812 TELEFON: 0755190509 Email: claudia.marin@groupama.ro 20 Agent asigurare- studii medii / superioare Se asigura inscrierea la cursul de calificare agent Valabilitate: 28.11.2019

GRUP SERV S.R.L. COD FISCAL: 15107987 ADRESA: STR.LIVIU REBREANU,NR.32 TELEFON: 0350801862 1 Tehnician electromecanic-studii medii Valabilitate: 02.11.2019

HARDWOOD SRL COD FISCAL:6670492 ADRESA: RM VALCEA, STR.DEPOZITELOR 14 TEL:0250737370 3 2 2 1 1 1 Manipulant Circularist Pendulist Fochist cazane apa fierbinte(cls A, gr I sau II) Operator panglica Sofer masina mare tonaj Valabilitate: 9.11.2019

ICF GRUP S.R.L.( PENSIUNEA IULIA) COD FISCAL: 16547021 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0740159403 1 Ospatar-vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 21.11.2019

IDEAL DENT WHITE SRL COD FISCAL: 40030477 ADRESA: GENERAL MAGHERU 36 TEL:0744571909 2 Asistent medical Valabilitate:10.11.2019

IHM TOTAL CONSULT SRL COD FISCAL:16080618 ADRESA:TIMISOARA TEL:0734995197 10 Operator coasere(contract pe o per det. de 6 luni) Locurile de munca sunt la Budesti Valabilitate:10.11.2019

IQBOX S.R.L. COD FISCAL: 17141560 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0213134436/021336401 1 Agent vanzari-vechimea in domeniu constituie avantaj Locul de munca se afla la Rm.Valcea Valabilitate: 07.11.2019.

ISIRIDE ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 29598574 ADRESA: STR.CAROL I,nr.25 a Telefon: 0784238552 1 Gestionar depozit Se ofera bonuri de masa,transport Valabilitate: 03.11.2019

JINA SIB INVEST S.R.L. COD FISCAL: 39266858 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.38A TELEFON: 0753870071 2 Lucrator comercial Valabilitate: 23.11.2019

LE MERIDIAN SRL COD FISCAL:31463528 ADRESA: H. COANDA, NR.9, BL.R5, SC.B, AP.5 TEL:0744571909 2 Asistent medical Valabilitate:10.11.2019

LICEUL GEORGE TARNEA,BABENI COD FISCAL: 23005350 ADRESA: STR.DRAGOS VRANCEANU,NR.134 TELEFON: 0250765520 E-mail: liceulbabeni@yahoo.com 1 1 Muncitor calificat IV-vechime in domeniu 5 ani Inginer de sistem I- vechime in domeniu 3 ani Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 28-30 octombrie 2019 Concurs-proba scrisa in data de 21.11.2019 Relatii suplimentare la sediul institutiei si pe site: www.liceulgeorgetarnea.ro

LICEUL TEORETIC VIRGIL IERUNCA COD FISCAL: 29351212 ADRESA: LADESTI TELEFON: 0250764597/0727785558 1 Ingrijitor curatenie-4 ore/zi-studii medii ,diploma de bacalaureat Valabilitate oferta: 04.11.2019-08.11.2019,depunere dosare intre orele 8.00-14.00 In data de 11.11.2019-proba scrisa,intre orele 14.00-16.00 Detalii suplimentare pe facebook: Liceul Ladesti

LOOK COSMETICS SRL COD FISCAL: 40336116 ADRESA: RM. VALCEA, STR. V. OLANESCU 7,BL.3,AP.1 TEL:0742617241 2 1 Manechiurista Cosmetician Valabilitate: 08.11.2019

LOREMA TEXTIL SRL COD FISCAL:39719118 ADRESA:DRAGASANI, STR. T. VLADIMIRESCU 410, MEZANIN,BL.P TEL:0769157227 3 Confectioner Valabilitate: 15.11.2019

LUX CONSULTING S.R.L. COD FISCAL: 39168655 ADRESA: COM.BUJORENI,SAT.GURA VAII TELEFON: 0726202737 2 1 Sofer autocamioane si nasini de mare tonaj,permis conducere cat. C+E,atestat profesional pentru transport de marfa,card tahograf,pentru transport intracomunitar Sofer autoturisme si camionete,permis cat.B,pentru transport intern Valabilitate: 30.11.2019

MANE S.R.L. COD FISCAL: 30994700 ADRESA: PAUSESTI-MAGLASI TELEFON: 0744472968 5 Sofer comunitate Germania -vechime in domeniu 1 an Se ofera diurna Valabilitate: 17.11.2019…

MASTER GREEN CLEANING SRL COD FISCAL:41034124 ADRESA: RM VALCEA, BLV. TINERETULUI,NR14,BL.S2 TEL:0745788798 2 Femeie de serviciu Valabilitate: 19.11.2019..

MEGAINVEST S.R.L. COD FISCAL: 6596426 ADRESA: RM.VALCEA 15 15 Cusator piese piele si inlocuitori Confectioner articole piele si inlocuitori Valabilitate: 24.11.2019

METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL: 1478543 ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.18 TELEFON: 0250737723/0250745734 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 Inginer sudor Lacatus constructii metalice sudate Sudor electric (procedee TIG, MIG-MAG) Frezor pe masini cu CNC Frezor universal Controlor calitate-constructii metalice Strungar universal carusel Strungar strunguri universale Strungar strunguri cu CNC Operator MU cu CNC-debitare plasma-laser Operator MU cu CNC-ABKANT-indoire table Valabilitate: 15.11.2019

MIHALIPAM CARGO S.R.L. COD FISCAL: 53733644 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0763018444 1 1 1 Sofer cat.B Vanzator Manipulant marfuri Valabilitate: 23.11.2019.

MINET CONF S.R.L. COD FISCAL: 14040196 ADRESA: STR.CATANESTILOR,NR.49 A TELEFON: 0758096733 10 Confectioner asamblor textile Se ofera tichete de masa,decontare transport,alte bonusuri Valabilitate: 19.11.2019

MLS SERVICII IMOBILIARE S.R.L. COD FISCAL: 18694177 ADRESA: STR.RADU DE LA AFUMATI,NR.8-10 TELEFON: 0745613368 Email: carmen.udrea@mlsleader.com 6 Operator calculator Valabilitate: 12.11.2019..

MOTORACTIV S.R.L. COD FISCAL: 14745995 ADRESA: STR.GEORGE ENESCU,NR.42-44 TELEFON: 0350800000/0250702030 1 1 1 Lucrator bucatarie Femeie de serviciu Camerista Valabilitate: 18.11.2019

MV AUTO SPORT S.R.L. COD FISCAL:6164479 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0744550330 3 Mecanic auto-studii de specialitate Valabilitate: 28.10.2019

MW ROMANIA S.A. COD FISCAL: 1485931 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0250830185/0250830290 1 1 Automatist-vechime in domeniu 0-5 ani Specialist resurse umane-vechiem in domeniu 3-5 ani Alte conditii: optional limba engleza,limba italiana Valabilitate: 24.11.2019.

OLTCARN CONSTRUCT S.A COD FISCAL:9873556 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0756086736 1 1 Receptioner hotel Ospatar Valabilitate: 28.11.2019

PLASTIFLEX S.R.L. COD FISCAL: 25913830 ADRESA: BUJORENI TELEFON: 0250747977/0745535228 1 5 1 3 2 Director tehnic Operator mase plastice Economist Sudor Electrician Valabilitate: 15.11.2019

PMBY SRL COD FISCAL:7546132 ADRESA: GALICEA, NR .17 TEL: 0765236860 1 Sofer camionete (categ B) Valabilitate: 9.11.2019

PORCELINO GRASSO S.R.L. COD FISCAL: 27785550 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0725726085 3 2 2 Muncitor necalificat Lacatus mecanic Tehnician veterinar Valabilitate: 31.10.2019

PREDCONSULT S.R.L. COD FISCAL: 17023211 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0721261780 6 Muncitor necalificat Valabilitate: 24.11.2019

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA/RESTAURANT COZIA COD FISCAL: 6205722 ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR,2,BL.I,PARTER E-mail: RO-00033.store@ro.mcd.com 3 Lucrator comercial-studii-minim 10 clase Se ofera tichete de masa Valabilitate: 04.11.2019

PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: STR.GENERAL PRAPORGESCU,NR.14 TELEFON: 0250731016 1 Ingrijitor-minim 3 ani vechime in munca,diploma/certificat de absolvire studii generale/medii Concursul se va desfasura la sediul Primariei Mun.Rm.Valcea ,in ziua de 13 noiembrie 2019.ora.10.00-proba scrisa Detalii suplimentare pe site-ul Primariei Mun.Rm.Valcea,www.primariavl.ro-sectiunea Concursuri si examene

REIMAR CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 14341245 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0250738888 2 1 1 Mecanic auto-calificare Lacatus mecanic-calificare Sudor-calificare Se ofera bonuri de masa Valabilitate: 01.11.2019

RENEW TOPO SURVEY S.R.L. COD FISCAL: 41026113 ADRESA: BREZOI,STR.TRANDAFIRILOR,NR.26 TELEFON: 0758477967 2 Inginer topograf Valabilitate: 30.11.2019

ROATA S.R.L. COD FISCAL: 6493293 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0744472968 5 Sofer Valabilitate: 17.11.2019..

ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: STR.LUCAFARULUI,NR.4,BL.A3,SC.A E-mail: rolexgel@yahoo.com 1 1 Lucrator comercial ( magazin instalatii sanitare) Manipulant marfuri Se ofera tichete de masa Valabilitate: 23.11.2019

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L. COD FISCAL: 4381862 ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.14 TELEFON: 0786590120 15 Agent de securitate Valabilitate: 16.11.2019

ROMIV SRL COD FISCAL: 4477232 ADRESA: STR.MORILOR 47, RM. VALCEA TEL:0725201180 2 8 Conducator auto (categ B) Lucrator constructii Valabilitate: 9.11.2019

SIRLANDIA S.R.L. COD FISCAL: 15213066 ADRESA: STR.GENERAL PROCOPIU,NR.46 TELEFON:0743546551 2 Lucrator comercial Valabilitate: 30.11.2019

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR VALCEA COD FISCAL: 18264803 ADRESA: STR.POSADA,NR.21 TELEFON: 0250730415 1 Sef birou-vechime minim 5 ani in specialitatea studiilor din care minim 3 ani in gospodarirea apelor,studii superioare Concurs Valabilitate: 12.11.2019

STEFMAR PRODUCTIE S.R.L. COD FISCAL: 35832954 ADRESA: STR.TOPOLOG,NR.28 TELEFON: 0744658786 1 Mecanic intretinere si reparatii universale,vechime in domeniu 5 ani Valabilitate: 30.11.2019

STRATONE FOOD S.R.L. COD FISCAL: 40658502 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0799771767 1 Bucatar Valabilitate: 14.11.2019

SCOALA GIMNAZIALA NR.13,RM.VALCEA COD FISCAL: 33534226 ADRESA: STR.NICHITA STANESCU,NR.1 TELEFON: 0350800929 1 Ingrijitor-vechime in domeniu 1 an Valabilitate oferta: 02.11.2019 Concurs in data de 06.11.2019

SCOALA GIMNAZIALA BABENI OLTETU COD FISCAL: 29503132 TELEFON: 0724075787 1 Secretar/1/4 norma-studii superioare Dosarele pentru concurs se depun pana la data de 01.11.2019 Bibliografia se poate lua de la sediul institutiei

TEAMLOG TEX S.R.L. COD FISCAL: 4012985 ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.7 TELEFON: 0751756368 5 1 Confectioner masinist Calcator confectii Valabilitate: 30.11.2019.

TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: STR.NISTOR DUMITRESCU,NR.14/17 TELEFON: 0250737308 E-mail: termorep@termorep.ro 4 4 1 1 1 Lacatus mecanic-vechime in domeniu 2 ani-cunostinte desen tehnic Sudor- vechime in domeniu 2 ani-cunost desen tehnic Inginer/subinginer-capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice; Cunostinte de proiectare in AUTOCAD,operare MSOffice( Word,Excel)-experienta minim 2 ani Inginer sudor- capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice; operare MSOffice( Word,Excel)-exper. minim 2 ani Inginer/subinginer pt.suprav.exec.lucrari- capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice. Valabilitate: 06.11.2019

UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 16099955 ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A TELEFON: 0250734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 Reprezentant vanzari directe( D2D)pentru sisteme de securitate Reprezentant vanzari directe ( D2D) pentru instalatii termice Electrician instalator panouri solare Instalator Muncitor necalificat Electrician montator de instalatii automatizate Suport pentru vanzari si logistica Valabilitate: 05.11.2019

UNILEMN SRL COD FISCAL:23153348 ADRESA: BUJORENI 315 TEL: 0741693944 1 Sudor Valabilitate:10.11.2019

VILMAR S.A. COD FISCAL: 2989503 ADRESA: STR.INDUSTRIILOR,NR.10 TELEFON: 0250703800 20 4 4 2 Operator masina comanda numerica Strungar Frezor Controlor calitate Valabilitate: 14.11.2019

VILSPED TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 13670487 ADRESA: STR.LIVEZI,NR.9 TELEFON: STR.CONSTRUCTORILOR,NR.4,PLATFORMA INDUSTRIALA TELEFON: 0744190827 2 1 1 Sofer masina mare tonaj-vechime in domeniu 5 ani,permis auto cat.B,C,E,experienta in transport international Mecanic auto-vechime in domeniu 5 ani Ajutor mecanic auto-vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 03.11.2019..