Gutău s-a saturat de obraznicia liberalului Buican: “Dacă îmi dă o palmă, îl lovesc cu pumnul!” 

,,La nivel local, PNL anunță sus și tare că nu va face o alianță cu PSD, ALDE și PER. Adică brusc liberalii vâlceni s-au transformat într-o fată mare, neprihănită, care spune că nu vrea să audă de bărbați. Uită că a fost măritată cu unul, că a fost logodită cu altul și mai are și un copil care i-a fugit de acasă. Le-aș recomanda celor de la PNL să facă o cură cu lecitină ca să mai astupe găurile uriașe pe care le ai în memorie. Trebuie să ai tupeu ieșit din limite să vii și să spui că nu colaborezi cu PER – ul, când tu, PNL, mă curtai în 2016 pentru a candida la Primăria Râmnicului. S-au milogit de mine să-i votăm în Consiliul Județean, eu sunt un om care mă țin de cuvânt. Îl vedeți pe Mircia Gutău vreodată să bată la ușa PNL? În veci nu mă voi duce. Eu sunt bărbat și mor în picioare. Fiecare pasăre pe limba ei piere. Acești oameni vor să prea frâiele orașului și să-l conducă spre dezastru cu aceeași iresponsabilitate pe care o dovedește și PNL la nivel central. La Râmnicu Vâlcea alianța cu PSD –ul a funcționat perfect. Îmi doresc ca în viitor să funcționeze la fel. Sunt convins că vâlcenii apreciază ce s-a făcut în municipiu. Se lucrerază într-un ritm intens. Le va fi foarte – foarte greu liberalilor să se claseze pe locul doi” a precizat primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, intr-o conferinta de presa.

Întrebat despre relația sa cu presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, primarul a declarat in mod metaforic: ,,Eu nu l-am atacat pe niciunul până nu am fost atacat. Dar nu sunt genul de om care, atunci când cineva îmi dă o palmă, să întorc și obrazul celălalt. Nu! Dacă mă lovește cu palma, eu îl lovesc cu pumnul. Asta este regula pe care am învățat-o în viață. La bădărănie, răspunzi cu bădărănie. La eleganță, cu eleganță.”

Foto: Gazeta Valceana