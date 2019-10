Femeia fericita este cea mai frumoasa – Afla cum sa-ti cultivi si folosesti farmecul feminin in 3 pasi simpli!

In ultima perioada, diferentele de gen sunt privite cu tot mai mult scepticism, urmarindu-se o uniformizare a rolurilor pe care femeia si barbatul le joaca in societate. Miscarea feminista si-a lasat puternic amprenta asupra dinamicii masculin-feminin, nu doar in mediul profesional ci si personal-relational. Creativitatea, frumusetea si gingasia asociate in mod traditional femeii, respectiv actiunea, determinarea si puterea asociate barbatului, deja de cateva generatii, s-au diluat in dorinta femeilor de a fi independente, insusindu-si calitati masculine, si replica barbatilor de a se acomoda cu pasivitatea.

Iata, in continuare, cateva practici si idei pe care sa le pui in aplicare pentru a-ti accesa feminitatea si a deveni o sursa de inspiratie si iubire nu doar pentru partener, ci pentru toti cei din jurul tau!

Acorda-ti timp pentru tine in fiecare dimineata

Momentul acela cand deschizi incet pleoapele si incepi sa-ti simti mainile, picioarele si intreg corpul, este un adevarat miracol. Primele respiratii constiente, asternutul moale, soarele stralucitor ce patrunde prin perdeaua translucida sau ropotul ritmic al ploii, intr-o zi de toamna. Zambeste. Zambeste imediat dupa ce te-ai trezit si stai in liniste cateva momente. Simte viata din corpul tau, pe masura ce inspiri si expiri lung. Multumeste pentru toate cele pe care le ai deja si pentru momentele frumoase ce urmeaza sa ti se astearna in cale. Apoi incet, fara graba, pregateste-ti o cafea si un mic dejun hranitor. Savureaza mirosul, textura si alchimia de gusturi si arome.

Ai grija de modul in care arati

O vorba cunoscuta spune ca nu exista femei urate, ci doar femei neingrijite. Nimic mai adevarat. Tu, femeie, esti mult mai predispusa sa te simti fericita, iubita si plina de energie atunci cand ai grija de corpul tau, atat prin alimentatie, odihna si sport, cat si purtand o camasa fina de matase, un parfum ce-ti spune povestea fara cuvinte, ghete de dama cu toc, sau o rochie inflorata, diafana, chiar de afara e o zi mohorata de noiembrie. Alege sa porti haine care te reprezinta si care te fac sa te simti frumoasa, fermecatoare, dar in acel mod autentic, original, fara a-ti da senzatia ca porti un costum.

Exploreaza-ti creativitatea

Alege ca in fiecare zi sa-ti rezervi timp pentru a-ti exprima creativitatea. Fie artistic, practic sau intelectual, aminteste-ti ce-ti placea cel mai mult sa faci cand erai mica si reinterpreteaza acea activitate, adaptand-o la toata experienta si la toate cunostintele pe care le-ai acumulat pe parcurs. Adopta, asadar, un ritual al tau in care sa te detasezi de ceea ce trebuie facut. Fie ca alegi sa-ti asterni gandurile intr-un jurnal, sa dansezi sau sa tricotezi ceva, alege sa-ti incepi fiecare zi cu activitati care iti fac placere. Abia apoi iesi in lume si ocupa-te de toatre sarcinile cotidiene, cu bucurie in ochi, multa energie si curiozitate pentru ce-ti rezerva aceasta minunata noua zi.

In concluzie, femeia se simte frumoasa atunci cand e fericita. Asadar, dincolo de realizarile pe plan social, profesional si chiar familial, o femeie are menirea de a gasi acele activitati care ii pun un zambet sincer pe buze, o relaxeaza si ii cultiva o stare de placere si satisfactie.

Sursa foto – Unsplash.com