Experimente in domeniul NUCLEAR la ICSI Valcea: „Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului si Deuteriului” 

Departamentul ICSI Nuclear din cadrul ICSI Valcea se confunda cu instalatia de interes national „Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului si Deuteriului” care isi desfasoara activitatile in corelare cu strategia generala de cercetare-dezvoltare a ICSI Rm. Valcea.

Obiectivul principal al departamentului il reprezinta “TRITIUL” si trebuie privit ca o activitate prioritara pentru Romania, problematica tritiului fiind in legatura atat cu programul nuclear national cat si cu cercetarea dezvoltarea in domeniu pe plan international:

Existenta in Romania a centralei CNE Cernavoda care detine doua reactoare CANDU in functiune si care intentioneaza sa construiasca inca doua unitati;

Startul constructiei primului reactor experimental de fuziune de la Cadarache, Franta;

Programele europene de cercetare in domeniul fuziunii si faptul ca Romania este tara asociata acestui program;

Existenta unor relatii de colaborare intre institutii din Romania si parteneri internationali in domeniul tritiului.

Ultimele activitati in domeniu s-au concretizat cu finalizarea in anul 2015 a fazei de proiectare conceptuala a instalatiei de detritiere de la CNE Cernavoda si obtinerea scrisorii de confort din partea CNCAN (decembrie 2015).

In perspectiva se anticipeaza un program intens pentru asigurarea suportului necesar finalizarii proiectului CTRF ca baza a prelungirii duratei de viata a unitatilor CNE Cernavoda.

ICSI Nuclear dezvolta directii noi de C-D care cuprind atat proiectare si dezvoltare tehnologica a proceselor de separare, inclusiv materiale noi si tehnologii de producerea acestora, cat si aplicatii analitice pentru tritiu in mediu. Nu in ultimul rand, se continua utilizarea expertizei proprii in dezvoltarea echipamentelor criogenice si a proceselor de separare speciale cu utilizarea temperaturilor joase.

Dr. fiz. Mihai VARLAM

Director General al ICSI Rm. Vâlcea

Preşedinte al Consiliului de Administraţie