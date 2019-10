Dupa ce un magistrat valcean a emis o hotarare cel putin dubioasa, mii de valceni risca sa ramana fara utilitati!

Dupa ce un magistrat valcean a emis o decizie cel putin dubioasa, mii de valceni risca sa ramana fara utilitati! Concret, fostul administrator al Asociatiei de Proprietari Ansamblu Rezidential RO Ramnicu Valcea (una dintre cele mai mari, ca numar de proprietari din muncipiu!), a declansat o actiune in instanta impotriva actualei conduceri a asociatiei si, in mod destul de suspect, a castigat. Un judecator cu mintea lejera a decis ca individul, acuzat de membrii asociatiei de mai multe nereguli, trebuie sa revina in functia de administrator si a desfiintat actuala conducere. Aproape toti locatarii ansamblului rezidential nu sunt de acord cu revenirea acestuia si doresc din nou revocarea lui. Pana atunci situatia este destul de grava, asociatia riscand sa ramana fara utilitati, asa cum mentioneaza si un anunt afisat de conducerea interimara:

ANUNT,

Asociatia de Proprietari Ansamblu Rezidential Bloc RO va aduce la cunostiinta ca in data de 07,10,2019 si 11,10,2019 orele 19,00 va avea loc Adunarea Generala Extraordinara pentru alegerea Presedintelui si Membrii Comitetului Executiv.

Va rugam sa fiti prezenti pentru a putea debloca situatia actuala si astfel activitatea Asociatiei sa fie reluata , altfel vom ramane fara utilitati, deoarece nu se pot face plati catre furnizori.

Va multumim pentru intelegere si colaborare.