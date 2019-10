De ce e bine sa apelezi la serviciile unei firme de consultanta daca ai nevoie de fonduri europene nerambursabile – Afla AICI!

La momentul actual, deschiderea publicului catre nou, calitate si diversitate, da nastere unei piete de consum tot mai ofertanta, atat pentru cei ce vor sa inceapa un business de la zero, cat si pentru firmele cu vechime care vor sa se reprofileze. Asadar, interesul pentru fonduri nerambursabile, ce pot fi accesate prin programe precum Start Up Nation, este tot mai mare in randul tinerilor vizionari, care vor sa-si scoata ideile ingenioase in lume, sa inoveze, sa educe, sa ofere placere si experiente publicului consumator. Si oricat de mult entuziasm ar exista in spatele planului de demarare a unei afaceri, acesta nu este suficient pentru a avea rezultatele scontate.

Apelarea la o firma de consultanta specializata pe accesarea fondurilor europene aduce foarte multa claritate in conceperea si implementarea unui plan riguros, pragmatic si adaptat la domeniul de activitate, expertiza, expectantele antreprenorului, dar si la cererea de pe piata.

In continuare, vei gasi o lista cu cele mai relevante beneficii de care va avea parte un antreprenor aflat la inceput de drum daca opteaza sa colaboreze cu o firma de consultanta:

Evitarea greselilor elementare

Lipsa experientei este prima provocare cu care antreprenorul aspirant se confrunta inca de la conceperea unui plan de business. Consultantul are rolul de a evalua, cuantifica si structura ideile, viziunea clientului in asa fel incat implementarea acesteia sa aiba impactul scontat asupra pietei si sa conduca spre rezultatele dorite. Proiectarea si deschiderea unei afaceri cu fonduri nerambursabile implica foarte multe variabile, incepand de la clarificarea cat mai pragmatica a resurselor necesare, a modului in care acestea vor fi investite, impartirea pe etape bine delimitate a procesului de crestere, pana la stabilirea target-urilor si a intervalului de timp in care acestea vor fi atinse.

O a doua opinie experimentata

Antreprenoriatul este confundat adesea de cei aflati la inceput de drum cu un miraj al abstractizarii si al visarii cu ochii deschisi, fara cunostinte concrete si mijloace practice pentru a si materializa. Un consultant pentru fonduri europene va veni cu un punct de vedere obiectiv, sintetizand ideile antreprenorului, in asa fel incat acestea sa capete o forma coerenta si sa fie valorificate la realul lor potential. Firma specializata pe consultanta are reprezentanti din diverse zone de expertiza, asadar, va delega o persoana cu un background profesional pliat pe nisa de activitate a clientului. De asemenea, factorii de natura personala se interfereaza foarte usor cu planul de business, asadar, consultantul va veni cu o perspectiva neutra asupra ideii de afacere per ansamblu.

Un sistem de networking

O firma de consultanta cu experienta dispune de multe relatii la nivelul autoritatilor, bancilor, furnizorilor si chiar a potentialilor clienti, ceea ce poate fluidiza foarte mult tot procesul de implementare a businessului. Astfel, dincolo de consultanta propriu-zisa, colaborarea cu un expert de business va salva antreprenorul de o mare cantitate de stres, de irosirea timpului si a resurselor implicate in demersurile juridice, de gasire a furnizorilor etc.

In concluzie, apeleaza la o firma de consultanta competenta, cu experienta, care pune la dispozitia clientului experti nisati pe diverse domenii de activitate, consultanta financiara, juridica, de business precum si sugestii de colaborare in ceea ce priveste serviciile externe, precum realizarea site-ului WEB, furnizori de materie prima etc.

Sursa imagine: Pixabay.com