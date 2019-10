Constantin Radulescu: Urmărim investițiile în derulare și lucrăm la proiecte noi! 

Joi, 17 octombrie, am început ziua alături de cadrele didactice și de primarul din Costești, Toma Peștereanu, la Școala Profesională Specială Bistrița. Aici, elevii cu cerințe educaționale speciale vor fi instruiți în cadrul unui program Erasmus.

După acest eveniment, am mers să văd personal cum se desfășoară lucrările de refacere a Podului de la Bărbătești. Am constatat că ritmul este susținut, iar colegii mei de la RAJDP Vâlcea vor executa lucrări de calitate pentru o investiție finanțată cu fonduri de la Guvern.

Nu am plecat din localitate fără să trec să-l salut pe prietenul și colegul meu, primarul Constantin Bănacu și nu am fost deloc surprins să-l găsesc lucrând cot la cot alături de cei care vor finaliza lucrările la dispensarul uman, investiție finanțată de Guvernul României.

Domnul primar urmărește toate lucrările din comună și prin comportamentul său dovedește un atașament deosebit față de comunitate.

Tot joi, am verificat și lucrările care se execută pe DJ 646 B și am pornit din Pietrari, am traversat Păușești-Otăsău și toată comuna Frâncești. Este un drum extraordinar de frumos, lucrările sunt în plină execuție și vâlcenii din Pietrari, Păușești-Otăsău și Frâncești merită din plin să meargă pe un drum bun.

Acest drum trece și pe lângă Mănăstirea Dintr-un Lemn. În aceeași zi am fost și pe DJ 646 C care duce către Mănăstirea Surpatele și care este aproape gata.

Sunt proiecte în derulare însă avem pregătite și proiecte noi, cum ar fi modernizarea DJ 646 care pleacă din orașul Băbeni, traversează comunele Frâncești, Tomșani și Costești până la Mănăstirea Arnota. În prezent avem studiul de fezabilitate pregătit și se fac demersuri pentru introducerea la finanțare a proiectului pe fonduri europene.

Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea