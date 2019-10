Claudia Banu sustinuta de mai multi liberali autentici sa preia sefia PNL Valcea

Imediat dupa ce a aparut articolul referitor la posibilitatea ca viitorul presedinte al PNL Valcea sa fie Claudia Banu, mai multi liberali autentici valceni ne-au contactat pentru a ne asigura ca o vor sustine pe actuala presedinta de la PNL Ramnicu Valcea. Acestia si-au exprimat nemultumirea in legatura cu modul dictatorial in care Organizatia PNL Valcea este condusa de deputatul Cristian Buican. Sa vedem daca vor avea si curajul sa-l infrunte pe Buiky in competitiile electorale interne. Daca nu… cu totii isi vor merita soarta: ciocul mic pentru un oscior politic aruncat de dulaul sef!

Dinca Catinel