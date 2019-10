Claudia Banu ar putea deveni primul presedinte – femeie al PNL Valcea! Cristian Buican a intrat in trepidatii!

Claudia Banu, presedintele PNL de la Ramnicu Valcea, ii sufla in ceafa deputatului PNL de Valcea, invechitul si nelinistitul Cristian Buican. Banu este iubita de din ce in ce mai multi liberali valceni si apreciata pentru profesionalismul si competenta de care da dovada in munca politica. Buican, cel care promoveaza grobianismul si tarnismul la propriu in partid, pierde pe zi ce trece din sustinere! Usor, usor – polul de Putere din PNL Valcea se muta spre Claudia Banu, iar acest fapt nu face decat sa-l infurie pe Buican care a inceput deja sa creioneze planuri malefice pentru tragerea pe linie moarta a Claudiei Banu, pe care o vede un competitor redutabil la sefia partidului, Pe surse am aflat ca si Victor Stanculescu, aprigul politician liberal, a trecut cu arme si bagaje in barca Claudiei Banu. Batalia se anunta destul de dura, iar harsitul presedinte Buican nu va precupeti niciun efort legal sau ilegal pentru a-si inlatura noua dusmanca: Claudia Banu!

Dinca Catinel

Foto: arenavalceana.ro