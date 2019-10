Cine sunt elevii premiaţi la prima GALĂ A EDUCAŢIEI din Vâlcea 

În data de 4 octombrie 2019, Consiliul Județean Vâlcea, alături de Inspectoratul Școlar Județean, a organizat prima sesiune de premiere a elevilor și profesorilor cu rezultate notabile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Vâlcea. În cadrul evenimentului, au fost premiați elevii care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la competiţiile şcolare naționale și internaționale, dar și dascălii care le-au fost alături în obținerea acestor rezultate. “Gala Educației 2019”, organizată la inițiativa președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a însemnat, pe lângă premierea celor mai buni elevi ai județului, dialoguri şi momente artistice de o înaltă ţinută.

„Ii mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu tineri talentați și deștepți și că la Vâlcea se face, de multi ani, performanță în școli. Noi, ca și administrație publică județeană, i-am adus astăzi în fața dumneavoastră pe cei care ne-au făcut mândri cu fiecare titlu obținut, pentru a le arăta prețuirea și pentru a le transmite toate gândurile bune. Gestul nostru de a-i premia este unul simbolic, adevărata rasplată o vor primi în viitor, când vor deveni profesioniștii de care țara are nevoie.

Dragii mei, prin rezultatele notabile obținute, voi sunteți cei care ne faceți să privim cu mai multă încredere în viitor. Voi sunteți dovada faptului că, dacă vrei, poți și că munca înnobilează omul. Sunt încrezător în forța și valoarea fiecăruia dintre voi, dar și în puterea voastră de a duce mai departe prestigiul învățământului vâlcean. Ne dorim ca această Gală să devină tradiție, pantru ca toți elevii cu rezultate excepționale să simtă că sunt apreciați pentru eforturile și rezultatele lor. Este felul nostru de a le mulțumi și de a le spune că acest județ va merge înainte și se va dezvolta și cu ajutorul lor.” – susţine președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

LIMBA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ ȘI LIMBI CLASICE

1. Elev ȘEULEANU ANA – profesor UNGUREANU DANIELA RODICA/PILOIU DANA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN” RM. VÂLCEA – MENȚIUNE – cls. VI – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ RELIGIE – CONCURS NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ V-XII –

2. Elev GRUIȚOIU M. ANA-MARIA – prof. SPIRIDON ELENA/PILOIU DANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN” RM. VÂLCEA- PREMIUL I – cls. VIII – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/RELIGIE – CONCURS NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ V-XII

3. Elev DOGARU ALEXIA IOANA – prof. IONIȚĂ ISABELLA ELENA/MANU CRISTIAN

COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU LAHOVARI” RM. VÂLCEA – PREMIUL III – IX – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/RELIGIE – CONCURS NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ V-XII

4. Elev DEDIU C. ANDA DIANA – prof. DRĂGUȚ ADELA

COLEGIUL NAȚIONAL ”GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI – MENȚIUNE M.E.N. – A X-A – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

5. Elev OLARIU C. ȘTEFAN – prof. PASCARU MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TAKE IONESCU”, RM. VÂLCEA – MENȚIUNE M.E.N. – cls. A VI-A – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

6. Elev DEDIU C. ANDA DIANA – prof. POPESCU CAMELUȚA

COLEGIUL NAȚIONAL ”GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI – PREMIUL AL II-LEA – cls. A X-A – LIMBA LATINĂ – CONCURS NAȚIONAL DE LIMBA LATINĂ CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM

7. Elev DEDIU C. ANDA DIANA – prof. POPESCU CAMELUȚA

COLEGIUL NAȚIONAL ”GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI – MENȚIUNE M.E.N. – A X-A – LIMBA LATINĂ – OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE

8. Elev TRIFAN P.MARIN PAUL – prof. POPESCU ANDREI

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL NICOLAE”,RM. VÂLCEA – PREMIUL AL II-LEA – cls. A IX-A – LIMBA GREACĂ – OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE

9. Elev DIACONU I. ANA MARIA – prof. SIMIONESCU ELENA SIMONA

LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, HOREZU – MENȚIUNE M.E.N. – cls. A XI-A – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ

10. Elev CĂLINESCU GEORGE ALEXANDRU – prof. PASCARU MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TAKE IONESCU”, RM. VÂLCEA – PREMIUL I – A VII-A – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CONCURSUL NAȚIONAL TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE “IONEL TEODOREANU”

11. Elev PĂNESCU A. DARIA PETRUȚA – prof. PASCARU MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TAKE IONESCU”, RM. VÂLCEA – MENȚIUNE M.E.N. – cls. A VIII-A – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CONCURSUL NAȚIONAL TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE “IONEL TEODOREANU”

12. Elev LINTE L. MARIA – prof. MARINESCU ANDREEA

C.N.I. „MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA – MENȚIUNE M.E.N. – A VI-A- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CONCURSUL NAȚIONAL TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE “IONEL TEODOREANU”

LIMBI MODERNE

1. Elev PREDESCU C. ELENA SIMONA – prof. IONESCU MONICA

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN, premiul I, cls. VIII – LIMBA FRANCEZA – OLIMPIADA NATIONALA

2. Elev ZARIOIU C. DENISA ELENA – prof. PATRULESCU ANEMONA

CN MIRCEA CEL BATRAN, premiul Menţiune, cls. IX SECTIUNEA A, LIMBA ENGLEZA, OLIMPIADA NATIONALA

3. Elev ARNAUTU A. RALUCA ELENA – prof. CONEA DANIELA

CN MIRCEA CEL BATRAN, MENTIUNE, cls. IX SECTIUNEA B, LIMBA ENGLEZA, OLIMPIADA NATIONALA

4. Elev FASUI CATALINA – prof. BECA ANDREEA

CN MIRCEA CEL BATRAN, MENTIUNE, cls. VII, LIMBA ENGLEZA, OLIMPIADA NATIONALA

5. Elev FLORESCU MEDEEA – prof. ALEXANDRU GRUIA FLORIANA

CN MIRCEA CEL BATRAN, premiul I, XI-SECTIUNEA PROIECT, LIMBA GERMANA, OLIMPIADA NATIONALA

6. Elev FLORESCU MEDEEA – prof. ALEXANDRU GRUIA FLORIANA

CN MIRCEA CEL BATRAN, MENTIUNE, XI-INDIVIDUAL, LIMBA GERMANA, OLIMPIADA NATIONALA

7. Elev GEORGESCU MARA ALEXANDRA – prof. BREZAI CRISTINA

CNI MATEI BASARAB, premiul III, cls. IX-INDIVIDUAL, LIMBA GERMANA, OLIMPIADA NATIONALA

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

1. Elev MIREA BULUBAȘA LUCA – PROF. IVANCU MIHAIL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, RM. VÂLCEA, MENTIUNE, cls. VII, MATEMATICĂ, OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

2. Elev CIAUȘESU CONSTANTIN PETRIȘOR – prof. NIȚOIU ANA,BREBEANU ADRIANA, DUMITRAȘCU ION, IACOB CONSTANTIN

COLEGIUL NAȚIONAL “GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI, MEDALIE DE AUR + 2 MENȚIUNI, cls. XI, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE, OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ “ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”

SEUL, COREEA DE SUD/ OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ “ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”/ OLIMPIADA DE CHIMIE

3. Elev LUCULESCU ȘTEFAN – prof. STAN ANIȘOARA

C.N. GIB MIHĂESCU, DRĂGĂȘANI, premiul III, cls. XI, FIZICĂ, OLIMPIADA DE FIZICĂ

4. CONSTANTINESCU ANDREEA MIHAELA, POPESCU GEORGE RĂZVAN, – prof. MAZILU DIANA

COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, RÂMNICU VÂLCEA, MENȚIUNE, XI, CHIMIE, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE “CHIMIA PRIETEN SAU DUȘMAN?”

5. Elev LICU LC.MIHAIL CĂLIN – prof. LUNCEANU GABRIELA

COLEGIUL ENERGETIC, RM. VÂLCEA, premiul I, XII, Chimie, CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE “PETRU PONI”

6. Elev VLĂDOI GH.S. MARIA-MĂDĂLINA – prof. LUNCEANU GABRIELA

COLEGIUL ENERGETIC, RM. VÂLCEA, MENȚIUNE , XI, CHIMIE, CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE “PETRU PONI”

7. Elev POPA IRINA ELENA – prof. ANGELESCU RODICA

LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU HOREZU, MENŢIUNE , cls. VII, BIOLOGIE, OLIMPIADA DE BIOLOGIE

8. Elev CĂLVUN NICOLAE ALEXANDRU – prof. RADU EMILIA

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB RM.VÂLCEA, PREMIUL III, cls. XI BIOLOGIE, CONCURSUL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL

9. Elev BUŞAGĂ ANDREEA – prof. PĂTRU ALEXANDRA

COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RM.VÂLCEA, MENŢIUNE , cls. XII, GEOGRAFIE, OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

10. Elev DUMITRU CONSTANTIN RADU – prof. MANDA MIHAI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RM.VÂLCEA, PREMIUL II, cls. VI, GEOGRAFIE, CONCURSUL TERRA-MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE

11. Elev PETCU ELENA DANIELA – prof. CĂLVUN GEORGIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂINENII MARI, MENŢIUNE , cls. VI, GEOGRAFIE, CONCURSUL TERRA-MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE

12. Elev TUDOSE RAUL EMANUEL – prof. ANGHELESCU ALINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 RM.VÂLCEA, MENŢIUNE , cls. VI, GEOGRAFIE, CONCURSUL TERRA-MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE

13. Elev CĂTĂNEȚ MIHAI PETRE – prof. BUICAN CONSTANTIN

LICEUL GHEORGHE SURDU, BREZOI, premiul III, cls. X, GEOGRAFIE, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

OM ȘI SOCIETATE(DISCIPLINELE: ISTORIE, DISCIPLINE SOCIO-UMANE, RELIGIE)

1. Elev DRUMEȘI ANCA – prof. ANDREESCU ILEANA

LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” HOREZU MENȚIUNE aVIII-a ISTORIE OLIMPIADĂ

2. Elev MIHAI ANDREI DANIEL – prof. OANE SORIN/IANC SIMONA

COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU LAHOVARI MENȚIUNE XII ISTORIE ISTORIE ÎN DIMESIUNE VIRTUALĂ

3. Elev SUCIU YVONA – prof. ANDREI SIMONA

COLEGIUL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RÂMNICU VÂCEA MENȚIUNE a IX PEDAGOGIE OLIMPIADĂ

4. PREDA LAVINIUS – prof. ANDREI NICOLAE

COLEGIUL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RÂMNICU VÂCEA MENȚIUNE a XII-a, ECONOMIE, OLIMPIADĂ

5. Elev MANAFU IASMINA-MARIA – prof. VĂDUVA CĂTĂLIN

ȘCOALA GIMNAZIALA „TAKE IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE a VIII-a, CULTURĂ – CIVICĂ OLIMPIADĂ

6. Elev BERCEA MARTHA IOANA – prof. VĂDUVA CĂTĂLIN

ȘCOALA GIMNAZIALA „TAKE IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE a VIII-a CULTURĂ – CIVICĂ OLIMPIADĂ

7. Elev ȚUGLUI IULIA – prof. PREDIȘOR DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALA „TAKE IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA II a VIII-a DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ CONCURS

8. PĂNESCU DARIA PETRUȚA – prof. PREDIȘOR DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALA „TAKE IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA II a VIII-a DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ CONCURS

9. STANCIU-GHEORGHIȘTEANU ANASTASIA – prof. PREDIȘOR DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALA „TAKE IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA II a IV-a DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ CONCURS

10. VOICU DENISA GABRIELA – prof. GRECU CRISTIAN GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ N. BĂLCESCU COM. N. BĂLCESCU MENȚIUNE V RELIGIE OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODX GRECU CRISTIAN GHEORGHE

ARTE

1. Elev MANCER ANTONIA TATIANA – PROF. STANCA LAURA

LICEUL DE ARTE VICTOR GIULEANU RM. VALCEA MENTIUNE VII VIOARĂ OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTA CLASELE III -VIII

2. Elev OLTEI MIRUNA – PROF. FĂRCAŞ DORIN

LICEUL DE ARTE VICTOR GIULEANU RM. VALCEA PREMIUL III X OBOI OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE VOCALA, INSTRUMENTA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX -XII

3. Elev DINCA IUSTIN GEORGE – PROF. IORDAN CRISTINA

LICEUL DE ARTE VICTOR GIULEANU RM. VALCEA MENTIUNE XI NAI OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE VOCALA, INSTRUMENTA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX -XII

4. Elev MOCANU ZENOVIA – PROF. OLTEŢEANU ION

LICEUL DE ARTE VICTOR GIULEANU RM. VALCEA MENTIUNE XI VIOARĂ OLIMPIADA NATIONALA DE INTERPRETARE VOCALA, INSTRUMENTA SI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX -XII

5. Elev POPESCU FLOAREA – prof. BOICESCU TRAIAN

LICEUL DE ARTE VICTOR GIULEANU RM. VALCEA PREMIUL II XII CREAŢIE VESTIMENTARĂ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

1. BĂLINTESCU IOANA – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

2. BĂLINTESCU MARIA – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

3. BĂLINTESCU ANDREI – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

4. ZARIESCU RAFAEL – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

5. MANDA OCTAVIAN – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

6. PREDUCA MATEI – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

7. MUTULEASA RĂZVAN -prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

8. POCOVNICU DAVID – MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

9. ȚUGUI IULIA – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

10. GIMIȘ TEODORA – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

11. IONESCU LISA – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

12. CALIANU ANDREEA – prof. MUGESCU IONELA AURORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE VIII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -SRUGBY MIXT

13. BĂLĂCEANU BEATRICE – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ GHEORGHE IONEL

14. VÎLCAN DENISA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

15. CIUCĂ DIANA CRISTINA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

16. MINCU ANA-MARIA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

17. JURJ LORENA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

18. PREDUCA ANDREEA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

19. MARIN DANIELA IULIANA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

20. STAMIN ROBERTA MARIA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

21. FULGESCU RALUCA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

22. CIUI CARINA AMALIA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II XII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

23. COMAN ANDREEA – prof. GHEORGHE IONEL

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL II IX EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – HANDBAL FEMININ

24. MEZEI MARIA NOEMI – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ DĂNULEȚ MARIUS

25. BUTALIU FLORENTINA BIANCA AMALIA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ DĂNULEȚ MARIUS

26. ADAM ELENA ALEXANDRA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

27. CHIRCA ALEXANDRA GABRIELA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

28. MLECOV PATRICIA NICOLETA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

29. SZASZU VANESSA NAOMI – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

30. SZOLOSI ANA-MARIA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

31. ENCHE BIANCA ANA-MARIA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

32. DUMITRAȘCU ELENA ȘTEFANIA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

33. MESEA DELIA GABRIELA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

34. TUCAN MARIA ALEXANDRA – prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

35. LUNGU HARCA EGILIA ANTONIA, prof. DĂNULEȚ MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA LOCUL I VIII A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -HANDBAL FEMININ

36. DIȚĂ ANDREI IULIAN – prof. CIUCĂ GABRIEL

LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA, BĂILE OLĂNEȘTI MENȚIUNE VI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -BADMINTON

37. MIHALCEA PARASCHIV IULIAN – prof. CIUCĂ GABRIEL

LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA, BĂILE OLĂNEȘTI MENȚIUNE VII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -BADMINTON

38. TEIUȘANU MARIA DIANA – prof. CIUCĂ GABRIEL

LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA, BĂILE OLĂNEȘTI MENȚIUNE VIII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -BADMINTON

39. VULPOI MARIA DIANA – prof. CIUCĂ GABRIEL

LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA, BĂILE OLĂNEȘTI MENȚIUNE VIII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA GIMNAZIILOR -BADMINTON

40. NICU ALEXANDRU FLORIAN – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE XI C EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

41. SAFTA ELENA LOREDANA – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE XI B EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

42. OPREA ANA MARIA – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE XI B EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

43. RĂDUCANU SORIN ANDREI – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE XII C EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

44. CIOBANU LUIS – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE X A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

45. DINCĂ FLAVIUS ROMEO – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE XII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

46. DUMITRAȘCU ADRIAN MIHAI – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE X A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

47. ANGHEL FLORIN – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE X C EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

48. DICULESCU EDUARD – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE X D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

49. SIMION DUMITRU ANDREI – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE X B EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

50. PETRIȘOR ROBERT EMANUEL – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE X A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

51. LUPU RAREȘ MIHAI – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE X A EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

52. IORDACHE ANDREI – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE IX C EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

53. VASILE ANDREI – prof. VÎLCEANU CRISTIAN

LICEUL PETRACHE POENARU, BĂLCEȘTI MENȚIUNE XII D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – SRUGBY MIXT

54. COCAN MARIA – prof. MIHAI MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN MENȚIUNE XII B EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – ȘAH MIHAI MARIA

55. DEAC BOGDAN – prof. MIHAI MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN MENȚIUNE X D EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – ȘAH

56. VOICU GABRIEL – prof. MIREA MARINELA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN LOCUL II XI H EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADA NATIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – CROSS

57. VOICU GABRIEL – prof. MIREA MARINELA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN LOCUL I XI H EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE – 800 M.

58. PILOIU FLORIN ALEXANDRU – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

59. VÎRLAN MIHAI – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

60. MÎRLOGEANU RADU PETRU – DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a III-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

61. BOBOCEL NICOLO MATHIAS – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

62. GHIȚĂ STEFAN VLAD – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

63. ANDREI ANAMARIA IZABELA – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

64. DRĂGHICI IARINA GABRIELA – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

65. DUMBRĂVESCU IOANA ALEXIA – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

66. IORDAN SARA GABRIELA – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a IV-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

67. MARINESCU REBECA MARIA – prof. DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a III-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

68. DINU ȘTEFANIA – DOBRE DANIELA/AVRAM ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB II a II-a EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR, MINIHANDBAL MIXT

TEHNOLOGII

1. PĂTRAȘCU MIHAI DENIS – prof. POPESCU MONICA, FILIP IRINEL,GÎNGU SORIN

COLEGIUL ENERGETIC RM. VÂLCEA III XII ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI OLIMPIADĂ MARICA MARIANA,

2. ȘERBĂNESCU MIHAI – prof. POPESCU MONICA, FILIP IRINEL,GÎNGU SORIN

COLEGIUL ENERGETIC RM. VÂLCEA II XI ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI OLIMPIADĂ MARICA MARIANA,

3. POPESCU NICOLAE NICUŞOR – prof. MANEA LUMINIȚA, TOMA MIRELA, VLADU ARON, MOȚA CONSTANTIN

LICEUL “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” HOREZU MENȚIUNE XI ELECTROTEHNICĂ OLIMPIADĂ GOVOREANU LILIANA,

4. VLĂDOI MARIA MĂDĂLINA – prof. CIUREA CAMELIA

COLEGIUL ENERGETIC RM. VÂLCEA MENȚIUNE XI PROTECȚIA MEDIULUI OLIMPIADĂ

5. CEBUC NICOLETA SILVIA – prof. GRIGORIE ELENA, RĂDULESCU AXENIA

COLEGIUL ECONOMIC RM. VÂLCEA MENȚIUNE XII TURISM ȘI ALIMENTAȚIE OLIMPIADĂ

6. KAPROŞ ANA – prof. ARISANU ANA-MARIA, HALLER ANTONIA

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE/ MEDALIE ARGINT 12 INFORMATICĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ – SECȚIUNEA LICEU, SUCEAVA

7. DRAGOMIR EDUARDO ȘTEFAN – prof. GRECEA VIOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA PREMIUL I/ MEDALIE DE AUR 10 INFORMATICĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI – SECȚIUNEA TIC, ARAD

8. POPA IULIAN ALEXANDRU – prof. GRECEA VIOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE/ MEDALIE DE AUR 11 INFORMATICĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI – SECȚIUNEA TIC, ARAD

9. CĂLUGĂRIȚOIU ION VICTOR – prof. GRECEA VIOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE/ MEDALIE DE ARGINT 11 INFORMATICĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI – SECȚIUNEA TIC, ARAD

10. IONESCU MIHAI – prof. GRECEA VIOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA PREMIUL II 12 INFORMATICĂ CONCURSUL NAȚIONAL ACADNET – SECȚIUNEA CALCULATOARE 11-12, BUCUREȘTI ARISANU ANA-MARIA, HALLER ANTONIA

11. VLADESCU ANDREI – prof. ARISANU ANA-MARIA, HALLER ANTONIA

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA PREMIUL III 12 INFORMATICĂ CONCURSUL NAȚIONAL ACADNET – SECȚIUNEA CALCULATOARE 11-12, BUCUREȘTI

12. BIRȚOIU ALEXANDRU VASILE – prof. LOGHIN MALINA, ARISANU ANA-MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE 11 INFORMATICĂ CONCURSUL NAȚIONAL ACADNET – SECȚIUNEA INTEROPERABILITATE SOFTWARE, BUCUREȘTI

13. BEȘLIU ANDREI CORNEL – prof. LOGHIN MALINA, ARISANU ANA-MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA MENȚIUNE 11 INFORMATICĂ CONCURSUL NAȚIONAL ACADNET – SECȚIUNEA CALCULATOARE 11-12, BUCUREȘTI

14. TRUȘCA LUCA-MARIAN – prof. PĂTRU LAURENȚIU

COLEGIUL NAȚIONAL “GIB MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI MENȚIUNE 11 INFORMATICĂ CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE IT&C-INFOEDUCAȚIE, GĂLĂCIUC – TULNICI, VRANCEA – SECȚIUNEA SOFTWARE UTILITAR/MOBILE

15. ISTRATE ALEXANDRU BOGDAN – prof. CATARAGĂ ISSABELLA

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU LAHOVARI” MENȚIUNE 11 INFORMATICĂ CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE IT&C-INFOEDUCAȚIE, GĂLĂCIUC – TULNICI, VRANCEA – SECȚIUNEA SOFTWARE UTILITAR/MOBILE

ACTIVITĂȚI EXTRA ȘCOLARE ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE

1. TIȚA CONSTANTIN LUCA – prof. TRIFA ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 RM VÂLCEA MENȚIUNE III EXTRASCOLAR EDUCAȚIE RUTIERĂ-EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ- CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

2. MONCEANU MIHAELA VALENTINA – prof. TRIFA ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 RM VÂLCEA MENȚIUNE VII EXTRASCOLAR EDUCAȚIE RUTIERĂ-EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ- CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

3. STREINU ELENA DANIELA – prof. TRIFA ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 RM VÂLCEA MENȚIUNE VII EXTRASCOLAR EDUCAȚIE RUTIERĂ-EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ- CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

4. IORDACHE STEFAN ANDREI – prof. TRIFA ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 RM VÂLCEA MENȚIUNE VII EXTRASCOLAR EDUCAȚIE RUTIERĂ-EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ- CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

5. RATEA SOFIA – prof. BĂRBULESCU MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI I VII EXTRASCOLAR EUROPA DE MAINE-CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

6. STATIOIU DAVIDE – prof. BĂRBULESCU MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI I V EXTRASCOLAR EUROPA DE MAINE-CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

7. SIMOIU ANIA ȘCOALA – prof. BĂRBULESCU MARIANA

GIMNAZIALĂ ,,TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI I V EXTRASCOLAR EUROPA DE MAINE-CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

8. DEDIU LAURA – prof. BĂRBULESCU MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI I V EXTRASCOLAR EUROPA DE MAINE-CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

9. DEACONEASA SOFIA – prof. OPREA GEANINA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM VÂLCEA I IX EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL DE REVISTE ŞCOLARE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019 10. FLOREA LARISA – prof. OPREA GEANINA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM VÂLCEA I IX EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL DE REVISTE ŞCOLARE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

11. MUNTEANU DARIUS – prof. OPREA GEANINA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM VÂLCEA I VII EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – TINERE CONDEIE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

12. CIUCĂ ANDREEA CARMEN – prof. OPREA GEANINA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM VÂLCEA III XI EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – TINERE CONDEIE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

13. BRAD CATINCA – prof. OPREA GEANINA

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM VÂLCEA MENȚIUNE VII EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – TINERE CONDEIE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

14. SIMOIU – VASILE ANIA – prof. POPESCU IONELA

CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I V EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – EUROPA MAI APROAPE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

15. RATEA RUCSANDRA – prof. POPESCU IONELA

CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I V EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – EUROPA MAI APROAPE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

16. TĂNASE MEDEEA – prof. POPESCU IONELA

CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I IV EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – EUROPA MAI APROAPE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

17. TOMESCU ANDREEA – prof. POPESCU IONELA

CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I VII EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – EUROPA MAI APROAPE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

18. IANCU TEODORA – prof. POPESCU IONELA

CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I IV EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – EUROPA MAI APROAPE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

19. MĂRCUȘI ȘTEFANIA – prof. POPESCU IONELA

CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I IV EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – EUROPA MAI APROAPE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

20. RATEA SOFIA – prof. POPESCU IONELA

CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I VII EXTRASCOLAR CONCURSUL NAŢIONAL – EUROPA MAI APROAPE -CONCURS CAEN FINANTATE MEN 2019

21. ROXANA STĂNECI – prof. DRĂGUȘIN ALINA

COLEGIUL NAȚIONAL “GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI LOCUL I XI PROIECTE EDUCATIONALE OLIMPIADA DE ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA ”TINERII DEZBAT”

22. ANDA DELIU – prof. DRĂGUȘIN ALINA

COLEGIUL NAȚIONAL “GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI LOCUL II XI PROIECTE EDUCATIONALE OLIMPIADA DE ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA ”TINERII DEZBAT”

23. CATALINA URSESCU – prof. DRĂGUȘIN ALINA

COLEGIUL NAȚIONAL “GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI MENȚIUNE XI PROIECTE EDUCATIONALE OLIMPIADA DE ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA ”TINERII DEZBAT”

24. STĂNIȘOR IOANA ALEXANDRA – prof. PETCU ANA

COLEGIUL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RÂMNICU VÂCEA LOCUL I XI PROIECTE EDUCATIONALE CONCURS NAȚIONAL ”MADE FOR EUROPE”

25. POPA ELENA BIANCA – prof. UNGUREANU SILVIA

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM CĂLIMĂNEȘTI LOCUL II XI PROIECTE EDUCATIONALE CONCURS NAȚIONAL ”MADE FOR EUROPE” UNGUREANU SILVIA

26. MIREA FLORIAN RAREȘ – prof. ȚENEA CODRUȚA

COLEGIUL ENERGETIC LOCUL II XI PROIECTE EDUCATIONALE CONCURS NAȚIONAL ”MADE FOR EUROPE”