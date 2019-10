VIDEO – Care sunt șansele Guvernului Orban. Remus Borza: Orban are probleme. Guvernul PNL va arunca cu pomeni 

“Asistăm la o dinamică interesantă. Majoritatea de săptămâna trecută, de la moţiune, nu mai este valabilă şi săptămâna aceasta. Dacă săptămâna trecută a trecut cu 238, de data aceasta, Orban are probleme să îşi asigure majoritatea de 233 (…). Este o problemă legată de cvorum, după care una legată de majoritate. PNL are 95 de mandate, USR are 43, PMP 18, UDMR 30. Insuficiente pentru a face majoritate. Toate aceste numere adunate nu dau 233.

Între partidele din Opoziţie care au răsturnat Guvernul Dăncilă nu există consens. Sunt multe puncte în divergență, iar poziţiile sunt ireconciliabile (…) USR condiţionează susţinerea Cabinetului Orban de organizarea anticipatelor, alegerea primarilor în două tururi, desfiinţarea Secţiei speciale. ALDE chiar şi PMP, UDMR se opun alegerilor anticipate. PSD este vehement. Este clar că la anul PSD nu mai scoate 46%, ci undeva la 30%, indiferent cât de catastrofal va fi Guvernul Orban 1 sau 2″, a declarat Remus Borza.

“Va arunca, în anumite categorii socio-profesionale, cu pomeni”

“Va fi un an compromis şi anul viitor din punct de vedere al reformei. Un guvern liberal va administra la fel de prost şi păgubos România, va continua politicile populiste iniţiate de PSD şi va arunca şi mai abitir în anumite categorii socio-profesionale cu pomeni”, a mai spus acesta.

Interviul complet, în materialul video de mai jos:

Sursa: dcnews.ro