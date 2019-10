Buican de la PNL l-a angajat sef la comunicare pe maestrul pacanelelor!

Seful liberalilor valceni, Cristian Buican, a realizat o operatiune de recrutare – resurse umane in cazinourile Ramnicului si l-a gasit pe unicul, inegalabilul, miraculosul comunicator plin de zel proletar – Andreiiii Paulinnnn! Da, cel mai aprig jucator la pacanele, maestrul in toate si nimic este principalul comunicator al PNL Valcea! Rad si curcile vopsite in galben!!!! Cititi si va cruciti ce aberatii poate sa scrie maestrul pacanelelor pe facebook:

Fraților, ăștia ne-au luat pământul, ne-au luat aerul, iar acum vor să ne ia și apa. Nu e posibil așa ceva! Ne consideră niște sclavi pe plantație. Primarul Gutau ne-a cumpărat pe toți cu băncuțe și panseluțe, iar acum vrea să ne vândă la bucată, cu totul. Nu trebuie să mai stăm cu mâinile în sân! Trebuie să facem ceva!

Alo, Spitalul Nr. 9!!!