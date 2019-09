UNITATEA DE ELITĂ ÎN MATERIE DE PARADELI SE MUTĂ LA VÂLCEA. CE SE COACE ?! SAU CUI ÎI E TEAMA DE DGA SI PARCHET?!

Se intampla lucruri interesante pe la Valcea, despre care auzim ca tinde sa devina noua unitate de elita in materie de paradeli pe stilul prea cunoscutilor Portocala si Lucica de la Ploiesti. Si asta pentru ca s-ar fi facut si pe acolo un centru de forta.

Noi aflaram ca la Valcea s-au legat niste prietenii mai apropiate intre diverse persoane din randul Parchetului Tribunalului Valcea si de pe la DGA care ar fi determinat, zic unii si altii, o conclucrare atat de buna pe dosare incat s-a ajuns la situatii de groaza pentru unele partii din dosare.

Dosare dirijate, nereguli in solutionarea unor dosare, solutii date cu dedicatie, achitari dupa stilul paraditorilor mai sus indicati. Ba chiar, zic gurile rele prin oras, cineva din conducerea DGA, in baza relatiei de stransa prietenie cu cineva de pe la varful Parchetului Tribunalului Valcea, se tot plimba pe la instante pentru a duce sau ridica ordonante de ascultari de telefoane si filaje, in determinentul procurorilor.

Si ca totul sa fie complet, auzim ca acolo deja s-a parafat un protocol de colaborare intre cele doua institutii, dar cica ar fi doar la nivel de judet, nu ca ala semnat de Kovesi-Maior-Coldea. Noi avem siguranta ca in scurt timp lucrurile astea vor exploda si sa vedeti atunci show…

Sursa: luju.ro

NR – Foarte interesanta stirea luju.ro, cu sursa locala, care a fost preluata si retransmisa pe mai multe canale la nivel national si judetean, dar oare cui ii e teama de Directia Generala Anticoruptie din cadrul Ministerului de Interne si de Parchet?! Agitatia e evidenta. Vom vedea…