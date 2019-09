Stefan Prala: Administrația Bazinală de Apă Olt prezentă la „Ziua de curățenie națională 2019”

Pe 21 septembrie 2019, România s -a alăturat celor peste 100 de țări care fac curățenie în aceeași zi în lume, scopul fiind ecologizarea mediului înconjurător.

Administrația Bazinală de Apă Olt prin Sistemele de Gospodărire a Apei din bazinul hidrografic Olt, a participat la „Ziua de curățenie națională”, acțiune organizată de Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Asociația „LET’S DO IT, ROMANIA!”.

Mișcarea „Let`s Do It, World!”, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională „Let`s Do It World!” încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.

Voluntarii din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apei Vâlcea au ecologizat malurile râurilor din județul Vâlcea și zone ale orașului: malul stâng al Oltului în zona gării Turnu până la Mănăstirea Turnu; pr. Pesceana pe ambele maluri în zona Valea Caselor; pr. Putreda pe ambele maluri spre ieșirea din Drăgășani; pr.Luncavăț la Vaideeni pod Coman; pr. Urșani la Horezu zona piață și igienizarea zonei împădurite pe bulevardul Dem Rădulescu din municipiul Rm.Vâlcea.

Și în acest an, au fost folosite mașini din dotarea ABA Olt pentru transportul deșeurilor.

Precizăm că, la nivelul întregului bazin hidrografic Olt, angajații ABA prin Sistemele de Gospodărire a Apelor au participat la această acțiune de voluntariat alături de elevi, profesori, funcționari publici și angajați ai unor companii private.

“Prin participarea noastră ca voluntari la această campanie de ecologizare națională dorim să cultivăm respectul față de apă, să ne aducem aportul la protejarea naturii și refacerea ecosistemului așa cum de fapt procedăm prin acțiunile permanente desfășurate la nivel de instituție”, a afirmat directorul Administrației Bazinale de Apă Olt, Ștefan Prală.